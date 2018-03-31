  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun Okulları için ilk aşama
eposta yazdır zoom+ zoom-

Binali Yıldırım'dan KOBİ'lere nefes kredisi müjdesi

Binali Yıldırım'dan KOBİ'lere nefes kredisi müjdesi

Başbakan Yıldırım, Nefes Kredisi Tanıtımı'nda konuşma yaptı. Yıldırım, 5 milyar lira olarak planlanan krediyi 7,5 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı. Kredi 6 ay ödemesiz olacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 31-03-2018 13:14 - Güncelleme: 31-03-2018 13:14

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki bir otelde düzenlenen Nefes Kredisi İmza ve Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, milletvekili olduğu İzmir'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu, kalkınma hamlesini İzmir İktisat Kongresi ile başlatan İzmir'den Türkiye'nin her tarafına, çalışan, üreten iş alemlerine müjde vereceklerini belirtti. 

Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Dünyanın en fazla büyüyen ülkesiyiz, altını çize çize söylüyorum. Türkiye, 2017'de dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu. Kendi rekorumuzu kırıyoruz. Türkiye emin adımlarla uygulanabilen politikalarla, özel sektörüyle, kamu sektörüyle büyümeye, kalkınmaya üretmeye devam edecek." ifadesini kullandı. 

 NEFES KREDİSİNE AYRILAN MİKTAR ARTIRILDI
Yıldırım, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için ne yapılsa az kalacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl başlattığımız Nefes Kredisi ile reel sektörün çatı kuruluşu odalar, borsalar ve finans sektörünün belli başlı temsilcileri, bankalar bir araya geldi. Bu birliktelikten KOBİ'lerimiz hak ettikleri krediye ulaşma imkanı buldu. Bir yandan da bu adım bir kaynağa ulaşma projesi değil aynı zamanda faizin düşürülme politikasına da ciddi katkı sağlıyor. Reel faiz ne civarda, 15-20 arasında işine göre değişiyor. Bu 11,88, yani 12 bile değil. Aylık 0,99. Bu bir başlangıç, yani özel şartlarda verilen kredi ile bankalarımız odalar, borsalar diyor ki 'Biz faizlerin yükselmesini istemiyoruz. Eğer buna katkı sağlanacaksa biz öncülük ediyoruz, diğerleri de bizi takip etsin.' Olay budur. 

Şimdi bu nefes kredisi için 5 milyarlık bir hacim planlanmış. Ben tabi bu notlara yeni bakma fırsatım oldu. Fakat bir sürü laf söyledik KOBİ'ler istihdamın çoğunu, üretimin çoğunu, ihracatın çoğunu alıyor, kredilerden de çok az alıyor dedikten sonra 5 milyar olur mu Hüseyin Bey. Arkadaşlar bu işin kredi hacmini 7,5 milyara çıkarıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Kafamdan yapmıyorum, sordum danıştım arkadaşlar 'olur' dediler. Onun üzerine burada açıklıyorum. Ve vade 12 ay krediyi gidip alacaksınız, 'bir ay sonra taksiti öde' diyorlar. Böyle bir şey olur mu? Bunun bir hazırlığı var onun için de 6 ay ödemesiz 1,5 yıla çıkardık. Faizi ödeyeceksiniz ama ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak."

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME DEVAM EDECEK
Yıldırım, şöyle devam etti: "Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek, buradan ilan ediyorum. Efendim 'ekonomiyi soğutun'. Soğuttun mu sırtındaki ter soğursa hasta olursun. Soğumayacak, terlemeye, üretmeye devam edeceğiz."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Binali Yıldırım'dan KOBİ'lere nefes kredisi müjdesi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Atik 31 Mart 2018 14:06 Seçime kadar durumu muhafaza takviyesi diyecek hali yok ya. Ne zamana kadar bu destekler bakalım.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Binali Yıldırım
BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

65. hükümette Başbakan olan Binali Yıldırım kimdir ve aslen nerelidir? Binali Yıldırım'ın özgeçmişi şöyle; 1955 yılında Erzincan Refahiye'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakül

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro