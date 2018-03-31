Binali Yıldırım'dan KOBİ'lere nefes kredisi müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki bir otelde düzenlenen Nefes Kredisi İmza ve Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, milletvekili olduğu İzmir'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu, kalkınma hamlesini İzmir İktisat Kongresi ile başlatan İzmir'den Türkiye'nin her tarafına, çalışan, üreten iş alemlerine müjde vereceklerini belirtti.

Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Dünyanın en fazla büyüyen ülkesiyiz, altını çize çize söylüyorum. Türkiye, 2017'de dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu. Kendi rekorumuzu kırıyoruz. Türkiye emin adımlarla uygulanabilen politikalarla, özel sektörüyle, kamu sektörüyle büyümeye, kalkınmaya üretmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

NEFES KREDİSİNE AYRILAN MİKTAR ARTIRILDI

Yıldırım, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için ne yapılsa az kalacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl başlattığımız Nefes Kredisi ile reel sektörün çatı kuruluşu odalar, borsalar ve finans sektörünün belli başlı temsilcileri, bankalar bir araya geldi. Bu birliktelikten KOBİ'lerimiz hak ettikleri krediye ulaşma imkanı buldu. Bir yandan da bu adım bir kaynağa ulaşma projesi değil aynı zamanda faizin düşürülme politikasına da ciddi katkı sağlıyor. Reel faiz ne civarda, 15-20 arasında işine göre değişiyor. Bu 11,88, yani 12 bile değil. Aylık 0,99. Bu bir başlangıç, yani özel şartlarda verilen kredi ile bankalarımız odalar, borsalar diyor ki 'Biz faizlerin yükselmesini istemiyoruz. Eğer buna katkı sağlanacaksa biz öncülük ediyoruz, diğerleri de bizi takip etsin.' Olay budur.

Şimdi bu nefes kredisi için 5 milyarlık bir hacim planlanmış. Ben tabi bu notlara yeni bakma fırsatım oldu. Fakat bir sürü laf söyledik KOBİ'ler istihdamın çoğunu, üretimin çoğunu, ihracatın çoğunu alıyor, kredilerden de çok az alıyor dedikten sonra 5 milyar olur mu Hüseyin Bey. Arkadaşlar bu işin kredi hacmini 7,5 milyara çıkarıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Kafamdan yapmıyorum, sordum danıştım arkadaşlar 'olur' dediler. Onun üzerine burada açıklıyorum. Ve vade 12 ay krediyi gidip alacaksınız, 'bir ay sonra taksiti öde' diyorlar. Böyle bir şey olur mu? Bunun bir hazırlığı var onun için de 6 ay ödemesiz 1,5 yıla çıkardık. Faizi ödeyeceksiniz ama ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak."

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME DEVAM EDECEK

Yıldırım, şöyle devam etti: "Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek, buradan ilan ediyorum. Efendim 'ekonomiyi soğutun'. Soğuttun mu sırtındaki ter soğursa hasta olursun. Soğumayacak, terlemeye, üretmeye devam edeceğiz."