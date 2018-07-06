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Binali Yıldırım'dan KHK açıklaması: İhraçlar olacak

Binali Yıldırım'dan KHK açıklaması: İhraçlar olacak

Başbakan Binali Yıldırım KHK açıklamasında bulundu. Yıldırım, "Son OHAL KHK'sı bugün çıkacak. İçinde Emniyet ve TSK'dan ihraçlar olacak. Terörle mücadeleyi zaafiyete uğratmayacak düzenleme olacak" dedi

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 19:27 - Güncelleme: 06-07-2018 19:27

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde başbakanlık muhabirleri ile bir araya geldi. Yıldırım, Kanun Hükmünde Kararname ve bedelli askerlikle ilgili açıklamalar da bulundu. Son OHAL KHK'sının bugün çıkacağını belirten Binali Yıldırım, "Son OHAL KHK'sı bugün çıkacak. Bu gece yayımlanır." dedi.

Başbakan Yıldırım, KHK'de "ihraçlar olup olmadığı" sorusunu "Bütün kurumlardan var, ağırlıklı emniyet ve TSK." şeklinde yanıtladı.

BEDELLİ ASKERLİK

Binali Yıldırım, "Bedelli askerlik tatil dönüşü Meclis'in öncelikli konusu olacak. Konuyla ilgili henüz verilmiş bir karar yok ama böyle bir ihtiyacın olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Benim düşüncem çok daha radikal, ben bunun (bedelli askerlik) geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Yıldırım, "Terörle mücadeleyi zaafiyete uğratmayacak düzenleme olacak." ifadesini kullandı. 

Başbakan Binali Yıldırım dünkü açıklamasında OHAL'in uzatılmayacağını ve son yayınlanacak KHK ile terörle mücadele adına yeni bazı önlemler alınacağını açıklamıştı.

 

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