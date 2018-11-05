Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde aday olup olmayacağı hakkında, "Bugüne kadar partimin ve ülkemin bana nerede ihtiyacı varsa hep orada hizmet ettim" dedi.
Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'ye konuşan Binali Yıldırım, yerel seçimlerde adaylık iddiaları hakkında konuştu. "İstanbul adaylığı konusunda mutsuz olduğunuzu söyleyen var. İstemediğinizi yazan var" sorusu üzerine Binali Yıldırım şunları söyledi:
MİLLETE HİZMET ETMEK İÇİN
"Bugüne kadar partimin ve ülkemin bana nerede ihtiyacı varsa hep orada hizmet ettim. Partimde istişare süreçleri tamamlanmadan böyle net ifadeler kullanmayı doğru bulmam. Biz makamları mutlu olmak için değil, millete hizmet etmek için bir vasıta olarak görürüz."
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