Binali Yıldırım'dan flaş UBER açıklaması

TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, UBER tartışmalarına son noktayı koydu. Yıldırım, UBER konusunda haksız rekabete izin vermeyeceklerini söyledi.

Binali Yıldırım, CNN TÜRK canlı yayınında Buket Aydın'ın sunduğu 40 programında Uber'le ilgili gelen soruya cevap verdi. UBER konusunda birçok ülkede sorun yaşandığını hatırlatan Yıldırım, vatandaşın bu konforu istediğini bu nedenle de taksicilerin standartlarına özen göstermeleri gerektiğini kaydetti. Yıldırım şöyle konuştu:

"Bu biraz sıkıntılı bir soru. İstanbul'un sorunu değil. İtalya'da yasaklanmış. Üst mahkeme yasaklama kararını durdurmuş UBER tekrar çalışmaya başlamış. Danimarka'da çok sıkı standartlar getirilmiş. Macaristan'da taksicilerden gelen talep üzerine UBER yasadışı ilan edilmiş. Birçok ülkede bu sorun var. Taksicilerin de standartlarına özen göstermesine yönelik tedbirler alacağız. UBER'e yönelmenin arkasındaki sebepleri de görüp buna göre taksiciliği geliştirmemiz lazım.

Vatandaşlar bunu istiyor. Konforunu beğeniyor. Buna itirazım yok. Ama bu hizmeti kim verecekse hukuk dairesinde ve meşru olarak vermesi lazım. Haksız bir rekabete yol açan uygulamaya izin veremeyiz."

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