Binali Yıldırım'dan flaş sözler: Son işim belki de bu olacak

ALS Derneği "Yaşatmak için Adım At" Kampanyasının Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Töreni düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ALS hastalığı gibi tedavisi henüz bulunamayan hastalıklar için Meclis'te komisyon kurulacağını söyledi.

Yıldırım, "Bu konuda gereken neyse yapacağımın sözünü de burada veriyorum. Ankara'ya dönüşümde ilk işim bu olacak. Belki de bu görevi bırakmadan yapacağım son iş de bu olacak. İnsanüstü sabır ve gayretleri sonucunda milyonlarca insanda farkındalık oluşturdunuz. Dolayısıyla ALS Derneği'ni takdir ediyorum, tebriklerimi sunuyorum." dedi.