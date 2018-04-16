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Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama: İleride aksaklık olursa

Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama: İleride aksaklık olursa

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yıldırım, "İyiyi bulmakla yetindik diye düşünüyoruz. Bunu getirdik. İleride aksaklık olursa bundan sonra gelen babayiğitler de onun gereğini yaparlar." dedi.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 12:52 - Güncelleme: 16-04-2018 12:52

Cumhurbaşkanlığı Sistemi Paneli'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, yeni sisteme ilişkin 'Ülkem kazanacaksa ben kaybetmeye hazırım. Bir Ali gider, bin Ali gelir.' ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Marmara Üniversitesinin Sultanahmet'deki rektörlük binasında düzenlenen "Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Paneli"nin açılışına katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında konuşan Yıldırım şunları söyledi:

BİZ MÜKEMMELİ ARASAYDIK İYİYİ BULAMAZDIK: "Biz mükemmeli arasaydık, iyiyi bulamazdık. Mükemmel iyinin düşmanıdır. İyiyi bulmakla yetindik diye düşünüyoruz. Bunu getirdik. İleride aksaklık olursa bundan sonra gelen babayiğitler de onun gereğini yaparlar. Biz bir adım attık. 94 yıllık alışkanlığı, yönetim alışkanlığımızı darbelerle vesayetlerle müdahalelerle artık milletin gına getirdiği bir yönetim anlayışını değiştiriyoruz."

ÜLKEM KAZANACAKSA BEN KAYBETMEYE HAZIRIM
Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Beni çokça tenkit ettiler, 'Ya sen kendi koltuğunu yok edecek bir sistem için çalışıyorsun' diye. Ben o zaman da söyledim, ülkem kazanacaksa ben kaybetmeye hazırım. Bir Ali gider, bin Ali gelir. Bürokrasi işini yapacak, yargı işini yapacak, kolluk işini yapacak ama milli iradenin temsilcisi tektir. Eskiden yürütme-yasama birlikte seçiliyordu. İlişkiler iç içeydi. Şimdi bu iki irade sandıkta ayrıldı.

GÜÇLÜ TEK BAŞINA İKTİDAR
Cumhurbaşkanı bu dönemde 'zaman ekonomisi'nin dümeninde olacak ve bürokrasinin daha hızlı çalışmasının önünü açacak. Memleketin kurumlarının daha hızlı çalışabilmesi için lazım gelen neyse Cumhurbaşkanlığı bunları yapacak.'Sürekli istikrar güçlü tek başına iktidar' olarak tanımlıyorum bu dönemi ben.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Aklın yolu birdir...........!!!!! 16 Nisan 2018 13:41 Sizde yürümeyeceğini biliyorsunuz sn.Binali eğer le devlet yönetilmez,ne varki eliniz kolunuz,ve hatta diliniz bağlı,keşke karşı çıksaydınız.tarih sizi değişik yazardı.

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