Binali Yıldırım'dan Buket Aydın'a: Ayakkabı numaramı da sor!

TBMM Başkanı ve AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, CNN TÜRK canlı yayınında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım, Aydın'a her şeyi sorabileceğini ve hiçbir sınır olmadığını söylerken, 'Yaşımı başımı da sor, ayakkabı numaramı da sor, kaç torunum var onu da sor' dedi.

Buket Aydın, Yıldırım'ın bu sözleri sonrasında canlı yayında kahkahalara boğuldu.