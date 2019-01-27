Binali Yıldırım'a çorbacıda yoğun ilgi! Alkışlarla karşıladılar

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Kavacık Seçim Ofisi'nde gece geç saatlere kadar çalıştıktan sonra Ümraniye'de bir çorbacıya gitti. Yıldırım, burada vatandaşlarla çorba içip sohbet etti.

Yıldırım'ın çorbacıya girişini gören vatandaşlar, kendisini alkışlarla karşıladı. Burada vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, birlikte çorba içti.

Binali Yıldırım, çıkışta fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı.