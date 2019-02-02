Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, deri sanayicileri ile Tuzla Deri İş Sanayi'de düzenlen kahvaltıda bir araya geldi.

Programda konuşan Yıldırım, "Türkiye'de yaptıklarımın daha fazlasını İstanbul için yapacağım. İstanbul'un çözülemeyecek bir sorunu yok. Yeter ki dertleneceksin, dert edineceksin. İstanbul'u Türkiye'nin yüzüncü yılına hazırlamak bizlere nasip olacak, sizlerin yardımıyla bunu başaracağız" dedi.

''BUNUN SÖZÜNÜ VERİYORUM''

Deri sanayicilerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Binali Yıldırım, "Deri ürünlerine dayalı sektörün lokomotifi sizlersiniz. Burada siz hapşırsanız onlar orada grip olur. Sizlerin hem çalışma şartlarını ve imkanlarınız bakımından memnuniyetiniz çok önemli. Ben bu yetki meselesini biliyorum. Daha önce de gündeme gelmişti. Bunu da ben yaptırmıştım. 2016'da yapmıştık. Normalde yüzde bir barajı var ancak üçte bire gelmişiz 6 bin eksiğiniz var, tekrar uzatma istiyorsunuz, öyle mi? Siz uzatma istiyorsunuz biz de yaparız. Gerçi ben 18'inde bırakıyorum. Artık gece gündüz İstanbul'dayız İstanbul için daha fazla ter dökeceğiz. Daha fazla İstanbullularla bir araya geleceğiz. Önümüzdeki hafta bu meseleyle ilgili bu girişimde bulunacağım. Bunun size sözünü veriyorum. Bir daha uzatma diye gelmeyin eksiğinizi tamamlayın" şeklinde konuştu.

"YOLLARI BÖLDÜK, MİLLETİ BİRLEŞTİRDİK"

Yıldırım, "İstanbul halkına hizmet noktasında bizim geçmişimiz yeni değildir. Ben buraya Anadolu'dan geldim. Yarım asırdan beri İstanbulluyum ama memleketimizi de unutmadım. Bizim referansımız geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır. 'Cak, cuk' yok, yaparak geliyoruz. Konuşan değil, icraat yapan bir anlayışla geliyoruz. Türkiye'nin her köşesini, kendi memleketinizi, oradaki yolların 15 sene önceki halini düşünün, şimdiki halini düşünün. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük ülkeyi birleştirdik. Herkes şunu iyi bilsin, yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere nefes aldırmadık, bundan sonra da nefes aldırmayacağız" dedi.

"AZ KONUŞUP ÇOK DİNLEYECEĞİZ"

"Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Birlikte Türkiye olacağız" diyen Binali Yıldırım, "Önümüzde 60 günlük bir süremiz var. Bu süre içerisinde biz Tuzla'da bugün burada olduğu gibi birçok yerde hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Az konuşup çok dinleyeceğiz ve bu kampanyayı güzel bir şekilde tamamlayacağız. İtişmeye kakışmaya gerek yok. Kimseye laf yetiştirmeye niyetim yok" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE YAPTIKLARIMIN DAHA FAZLASINI İSTANBUL İÇİN YAPACAĞIM"

Bugüne kadar hedefinin millete hizmet olduğunu ifade eden Binali Yıldırım, "Bundan sonra da Türkiye'de yaptıklarımın daha fazlasını İstanbul için yapacağım. İstanbul'un çözülemeyecek bir sorunu yok. Yeter ki dertleneceksin, dert edineceksin. İstanbul'u Türkiye'nin yüzüncü yılına hazırlamak bizlere nasip olacak, sizlerin yardımıyla bunu başaracağız" dedi.

Binali Yıldırım, daha sonra seçim çalışmaları kapsamında Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu temsilcileri bir araya geldi. Programa, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Rıdvan Nal ve dernek üyeleri katıldı.

"16 YILDA ÜLKEMİZİ DÜNYA DEVLETLERİ ARASINDA ÖNEMLİ BİR KONUMA GETİRDİK"

Burada federasyon üyelerine seslenen Yıldırım, "Memleketin her köşesinde gelecek kuşaklara da gidecek eserleri gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 16 yılda ülkemizi dünya devletleri arasında önemli bir konuma getirdik. Türkiye'yi 3 kat büyüttük. 22 bin kilometre bölünmüş yollar ülkenin her köşesini nakış nakış ördü. İnternetle akıl yollarıyla doğuyu batıyı kuzeyi güneyi birleştirdik" dedi.

"BENİM İSTANBUL'A MİNNET BORCUM VAR"

Binali Yıldırım, Tepeören'in Tuzla'nın önemli bir mahallesi olduğuna dikkat çekerek, "Bir takım sıkıntılarınız olduğunu biliyorum. Sıkıntıların olmadığı bir an geldiğinde artık ömür de bitmiş olur. Derler ki 'derdi sıkıntısı olmayan ölülerle delilerdir'. Ama bence onların da sıkıntıları var. Biz onların dünyasına gidemiyoruz. Sıkıntı olacak, sıkıntıyı çözecek irade de olacak, bu iş için çalışan insanlar da olacak. Bu dernekçilik, siyaset fedakarlık isteyen iştir, gönül işidir. Daha sakin bir hayatı tercih edebiliriz ama bunu yeterli göremeyiz. Memlekette insanımıza hizmet eden, onların hayatını kolaylaştıran işlerin yapılmasına da ihtiyaç var. Tuzla'dan sizlerin destekleriyle ben 2002'de milletvekili oldum, o gün bugün memleketin her köşesinde hizmet ediyoruz. Benim İstanbul'a minnet borcum var. Bundan sonraki yaşamımda da beni ben yapan bu şehre daha fazla hizmet etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN GÖREN GÖZÜNÜZ, İŞİTEN KULAĞINIZ, KONUŞAN AĞZINIZ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yıldırım, "Bizi bütün dünyaya karşı güçlü yapan dertlerimiz, sıkıntılarımız karşısında tek yürek ve tek yumruk olmamızdır. İçeride bizi 5 parmak olarak görseler de dışarıda bu 5 parmak bir yumruğa bir yüreğe dönüşür. Bize yakışan da budur. Bizim insanımız vefalıdır, feraset sahibidir. 16 yıl boyunca Türkiye'nin her köşesine bölünmüş yollar yaptık. 22 bin kilometre yol yaptık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik. Ama bir şeyi yapmadık; yolları böleriz ancak Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkesin kafasına koyması lazım. Hangi makam ve sıfat olursa olsun bizi Türkiye'nin birliğinden mahrum edecek yanlışlara geçit vereceğimizi asla düşünmeyin. Ülkenin bekası, ortak kaderi için yola çıktık. Belediye başkanı olursam bu bölgede her zaman sizin gören gözünüz, işiten kulağınız, konuşan ağzınız olmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.



