Binali Yıldırım yarın Moğalistan'a gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, yarın resmi ziyarette bulunmak üzere Moğolistan'a gidecek.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'ın, Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa'nın davetine icabetle gerçekleştireceği ziyaret 5-8 Nisan'da yapılacak.

Ziyaret kapsamında başkent Ulanbatur'da Moğolistan Başbakanı Ukhnaa ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak Yıldırım, Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaa Battulga ve Moğolistan Meclis Başkanı Miyegombo Enkhbold ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Başbakan Yıldırım, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Moğolistan'da tamamladığı projelerin açılışını yapacak.

Türk ve Moğol iş adamlarıyla ve Moğol medyasının önde gelen mensuplarıyla bir araya gelecek Yıldırım, eski Türk yazıtlarında incelemelerde bulunacak.