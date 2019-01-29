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Binali Yıldırım TBMM Başkanlığını bırakıyor

Binali Yıldırım TBMM Başkanlığını bırakıyor

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti'nin adaylık başvurusu yaptıktan sonra TBMM Başkanlığı görevinden ayrılacağını, istifa edeceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 21:23 - Güncelleme: 29-01-2019 21:23

TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, adaylığının kesinleşmesiyle birlikte TBMM Başkanlığı görevini bırakacağını söyledi. Yıldırım, Meclis Başkanlığı göreviyle ilgili tartışmaların kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.

Binali Yıldırım, CNN Türk'te soruları cevaplıyor. Hayatının hiçbir döneminde omurgasız davranmadığını ama hep bir duruş sergilediğini söyleyen Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte millete hizmet etmek için bir ömür tükettiklerini ifade etti.

İstanbul'un sorunlarını tartışmak yerine TBMM Başkanlığı göreviyle ilgili bir tartışmanın yürütülmesinden rahatsız olduğunu söyleyen Yıldırım, adaylığının kesinleşmesiyle birlikte görevinden istifa edeceğini açıkladı. İşte Yıldırım'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"Benim duruşum millete hizmet etmektir. Duruş başka omurgasızlık başka bir şeydir. Ben omurgasız değilim. Liderimle beraber millete hizmet için bir ömür tükettik. Bundan sonra da İstanbullular bize fırsat verirse en güzel hizmeti İstanbul'a vereceğiz. Biz bunu Türkiye'ye yaptık. Önümüzdeki dönemde eğer İstanbullular teveccüh ederlerse bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz.

"İSTANBUL'A HİZMET ETMEK İSTİYORUM"

Seçim öncesi biliyorsunuz bakanlar görevlerinden ayrılmak zorundaydılar. Üç kez gittim dört kez geldim. Sonrasında da başbakanlık yaptım. Şimdi de İstanbul adaylığı söz konusu oldu ve seve seve kabul ettim. Köyümde 12 yılım geçti sonrasında hep İstanbul'da oldu. Dolayısıyla gençliğimin geçtiği, yuva kurduğum çocuk sahibi olduğum bu şehri yönetmek için aday oldum. Şimdi sıra İstanbul'a, dünya başkentine hizmet etme sırasıdır. Bundan dolayı da bahtiyarım.

"3 KEZ AYRILDIM 4 KEZ GERİ GELDİM"

Bir kere her şeyin bir ilki bir de sonu vardır. Bana da hep ilk ve sonlar nasip oldu. Eğer size bir ihtiyaç duyulmuşsa, onu kabul etmiyorum deme hakkınız yok. Görevin büyüğü küçüğü olmaz. Bakanlıktan ayrıldım yine çalışmaya devam ettim. Bakanlıktan tekrar ayrıldım... Ulaştırma Bakanları ayrılmak zorundaydı. 3 kez ayrıldım 4 kez geri geldim. Başbakanlık yaptım. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmam gerekti. Seve seve kabul ettim. İstanbul benim ömrümün geçtiği şehir.

"İSTANBUL'A HİZMET VAKTİ"

Şimdi sıra İstanbul'a hizmet etme sırasıdır. Büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu mevzuatta bir ilk. Onun için de kanunlarda bu yazılmamış. Adaylığın açıklandığı zaman herkes şaşırdı. Acaba şimdi ne olacak. Hukukçular kendi aralarında tartışmaya başladı. Kimi herhangi bir yasak yok diyor. Kimi de istifa etmelidir diyor. Benim bu istifa meselesi ile vatandaşın gündeminin işgal edilmesine canım çok sıkılıyor.

İLK KEZ AÇIKLADI: İSTİFA EDECEĞİM

İstanbul'u konuşmalıyız. Anlamsız yere benim istifa edip etmeyeceğim konuşuluyor. Partim aday göstereceğini açıklamış. Yapılmayan bir işlem üzerinden tartışmanın yapılması gerekiyor. İlk kez açıklıyorum. Adaylık müracatımın yapıldığı andan itibaren görevimi bırakacağım. Adaylık başvurusu sonrası Meclis Başkanlığı görevini bırakacağım.

Benim istifa et, etmeme gibi laflarla gündemin meşgul edilmesinin İstanbul'a yararı yok. Bir yola girdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduk. Bizim için hedef 31 Mart akşamı İstanbulluların gönlüne girmek."

Ayrıntılar geliyor...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Aaa 29 Ocak 2019 21:41 Seçim siyasi faaliyet değil diyordu. Seçimin siyasi faaliyet olduğunu öğrendi herhalde.

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