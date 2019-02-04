Binali Yıldırım okul arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştu

Yıldırım'ın seçim ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen buluşmada konuşan Yıldırım, "Hayatımızın en güzel yıllarını birlikte geçirdik. Hayata birlikte hazırlandık, birlikte hayal kurduk. Dostlar arasında propaganda olmaz, şunu bilin ki en büyük mutluluğum o hayalleri şimdi gerçekleştiriyor olmak." dedi.

Zaman zaman "Lise yıllarındaki Binali" olmak istediğini ifade eden Yıldırım, "O yıllardaki Binali'ye büyüdüğünde millete hizmetin her kademesinde bulunacağını söylemek isterdim. Çok önemli bir göreve talip olduk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için yola çıkarken en büyük güvencemiz yüce Rabbim ve İstanbulların desteği. Ortak değerimiz olan bu şehirde ele alınması gereken birçok konu var. Bunların başında trafik ve ulaşım geliyor. Türkiye'nin altyapısını liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çözdük. Göreve ilk başladığımızda Türkiye, 194 ülke arasında altyapı gelişmişliği açısından 39. sıradaydı şimdi 9. sıraya yükseldik. Artık ilk 10 arasındayız. Türkiye'de gösterdiğimiz vizyon ve çalışmanın aynısını şimdi İstanbul içinde göstereceğiz." diye konuştu.