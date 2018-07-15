Binali Yıldırım o bilgiyi ilk kez paylaştı

TÜRKSAT'taki 15 Temmuz töreninde konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Darbe ve vesayet defteri 16 Nisan halk oylamasıyla kapanmıştır" dedi. Yıldırım, TÜRKSAT'la ilgili bir bilgiyi de ilk kez paylaştı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKSAT'taki törenlere katıldı. 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütünün ülkenin istiklalini ve istikrarını gasp etmeye çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, örgütün o gece iletişim alt yapısını çökertmeyi hedeflediklerini kaydetti. Böylelikle darbeye karşı direnişin etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını ifade eden Yıldırım şöyle konuştu:

"Bu amaçla FETÖ terör örgütü, tam da burada TÜRKSAT'ı hedef aldı. Amaçları Türkiye'deki bütün yayınları durdurmak. Ancak bilmedikleri hesap edemekleri bir şey var sadece TÜRKSAT 1A ve 1B'ye hizmet eden sembolize anten var. Herhalde dediler ki al aşağı edersek işi bitirmiş oluruz. Halbuki alçaklar teknolojinin bu kadar geliştiğini hesap edemediler. Allah plan yapanların en hayırlısıdır.

İLK KEZ AÇIKLADI Bunu burada ilk kaz açıklıyorum. O günkü genel müdüre dedim ki eğer buraya bir şekilde saldırı olursa biz bu yayınların devam etmesini nasıl sağlarız? Bir tedbiriniz var mı? O zaman yok dediler, o halde derhal bir tedbir alacaksınız dedim. Sistem herhangi bir aksaklık olmadan çalışmalıdır. Darbecilerin genel uygulamasıdır.

O gecenin kahramanları arasında yazılı ve görsel medyanın sosyal medyanın katkılarını da gözardı edemeyiz.

Havadan buraları taramak suretiyle bombalar atmak suretiyle burayı etkisiz hale getirmeye çalıştılar. TÜRKSAT'ta çalışan arkadaşlarımızın akıllı tutumları sayesinde bu emellerine ulaşamadılar. Burada TÜRKSAT'ta çalışan 2 değerli arkadaşımızı kaybettik. Görevi başından ayrılmayarak vatanı uğrunda canını veren bu kardeşlerimize ayrıca bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Vatan savunmasında teröre karşı mücadele eden şehitlerimize de Allah rahmet eylesin.