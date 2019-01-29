Binali Yıldırım müjdeyi simit yerken verdi! Son çalışmalar yapılıyor

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erenköy'de vatandaşların çay davetini geri çevirmedi. Çay bahçesinde vatandaşlarla tek tek tokalaşan Binali Yıldırım, oturup vatandaşlarla çay içti, simit yedi.

GEBZE-HALKALI HATTI YAKINDA AÇILACAK: Vatandaşlardan gelen soruları da cevaplayan Yıldırım, Gebze-Halkalı Hattı'nın yakında açılacağını, son çalışmalarının yapılmakta olduğunu ve projenin zor bir proje olduğunu söyledi. Vatandaşlar da Yıldırım'a teşekkür etti. Çocuklarla ayrıca ilgilenen Sayın Yıldırım bir çocuğu da kucağına alıp sevdi.