Binali Yıldırım: 'Muhalefetin üst aklı FETÖ'

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk, A Haber ve CNN Türk ortak yayınında habercilerin sorularını yanıtladı. Bir habercinin, "Hiç bir araya geleceğini düşünmediğimiz dört benzemez bir araya geldi, ittifak arayışları içerisindeler. Sayın cumhurbaşkanı da bir senaryodan bahsetmişti... Siz de mühendislik çalışması derken buna atıfta bulundunuz. Arkada bir üst akıl mı var?" sorusuna Yıldırım, "Hiç şüpheniz olmasın, elbette öyle. Çok uzağa gitmeye gerek yok; FETÖ" diye cevap verdi.