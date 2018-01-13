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Binali Yıldırım: Misliyle karşılık bulacak

Binali Yıldırım: Misliyle karşılık bulacak

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Aksaray İl Kongresi'nde Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Başbakan Yıldırım ''Bu ülkenin huzurunu bozanlara asla fırsat verilmeyecektir." dedi

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Eklenme Tarihi: 13-01-2018 19:15 - Güncelleme: 13-01-2018 19:15

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Şunu herkes iyi bilmelidir. Türkiye'ye karşı yapılacak her türlü saldırı, ister içeriden olsun ister dışarıdan olsun, misliyle karşılık bulacaktır. Bu ülkenin huzurunu bozanlara asla fırsat verilmeyecektir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Aksaray İl Kongresi'nde konuştu. İşte Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

"Suriye'nin kuzeyindeki, Afrin'deki, Kobani'deki, Ayn el-Arap'taki terör grupları ülkemizi taciz ediyor, saldırıda bulunuyor. Şunu herkes iyi bilmelidir. Türkiye'ye karşı yapılacak her türlü saldırı, ister içeriden olsun ister dışarıdan olsun, misliyle karşılık bulacaktır. Bu ülkenin huzurunu bozanlara asla fırsat verilmeyecektir." 

KOMİK BİR DAVA

"Bugünlerde Amerika’da bir dava görülüyor. Komik bir dava. Komik olduğu kadar hukuki dayanaktan da yoksun bir davayı hep ibretle izledik. ABD yargıçları adeta Feto elemanlarının neredeyse güdümüne girmiş. Onların istediği gibi hareket ediyorlar. Sizin oyunlarınız bize sökmez. Kendi hukuk sisteminize verdiğiniz zararla kalırsınız." 

ENGEL OLAMAYACAK

"Türkiye hukuk devletidir ve terörün her türüyle mücadele edebilecek kabiliyete sahiptir. En vahşi terör saldırılarında dahi hukukun içinde kalarak mücadeleyi veren ender ülkelerden biridir. Bize tuzak kurmaya çalışanların bu tuzakları er geç başlarına geçecektir. Bütün bu maksatlı girişimler, Türkiye’nin 2023, 2053, 2071 hedef ve vizyonuna yürümesine engel olamayacak." 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 13 Ocak 2018 19:33 Rusya İçişleri Bakanlığı çalışanlarına, Türkiye'de tatil yasağı! Rusya İçişleri Bakanlığı'nın çalışanlarına verdiği listede Özbekistan, Yunanistan, Filistin ve Çin tatil yapılabilecek bölgeler arasında yer alıyor

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