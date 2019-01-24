Binali Yıldırım kararını verdi istifa edecek Muharrem Sarıkaya yazdı

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının açıklanması ile gündeme istifa tartışmalarına Yıldırım son noktayı koymayız hazırlanıyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa edeceğini yazdı. Sarıkaya yazısında, "Tam tarih verilmedi ama muhtemel ki aday listeleri teslim edilmesinden çok daha önce Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı’ndan istifası gerçekleşecek ve içinde bulunulan patinajdan çıkılacak..." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'ın İstanbul için düşündüğü projelerinden çok istifa konusunun gündemde olduğunu belirten Sarıkaya, muhalefetinde bu konuyu iyi kullandığını dile getirdi.

İstifa konusunun Binali Yıldırım ve çevresini rahatsız etmeye başladığını kaydeden Sarıkaya yazısında şu ifadeleri kullandı:



"Güvenilir kaynakların aktardığına göre karar verilmiş. Tam tarih verilmedi ama muhtemel ki aday listeleri teslim edilmesinden çok daha önce Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı’ndan istifası gerçekleşecek ve içinde bulunulan patinajdan çıkılacak... Seçime odaklanılacak"