Binali Yıldırım kararını verdi İstanbul Belediye Başkanlığını istiyor mu?

AK Parti'nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında İstanbul için ilk sırada çıkan isim olduğu belirtilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, belediye .aşkanlığı konusundaki kararını verdi. Yıldırım, adaylık iddialarıyla ilgili Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık'a çok net konuştu. Işık, Yıldırım'ın böyle bir görevi istemediğini söylediğini paylaştı.

HİÇBİR ŞARTTA ADAY OLMAYACAK... "Binali Yıldırım belediye başkanlığına aday olmak istemiyor. Hiçbir şartta olmayacak. Hatta ne zaman birileri bu konuyu açsa ya da yazsa Yıldırım'ın yakın çevresi devreye girip yalanlıyor" diyen Işık, şöyle devam etti:

BİNALİ BEY'E SORDUM VE DEDİ Kİ... "Hâlâ neden Binali Yıldırım'ın adaylığını konuşuyoruz anlamış değilim. Geçenlerde Binali Bey'e rastladım. Ona da sordum. "Aday mısınız?" diye… Çok net bir şekilde böyle bir görevi istemediğini, Meclis Başkanlığı'nda çok mutlu olduğunu, burada yapılacak çok işi, hedefi olduğunu anlattı. Daha ne desin anlamıyorum ki.