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Binali Yıldırım istifa tartışmalarına noktayı koydu

Binali Yıldırım istifa tartışmalarına noktayı koydu

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, istifa tartışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada ''Anayasa'nın 94.maddesi yasamayla ilgili mahalli idareler seçim kanunu , meclis başkanını dolaylı olarak istifa etmeyecekler arasında sayıyor.'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 11:58 - Güncelleme: 10-01-2019 11:58

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, TBMM'de parlamento muhabirleri ile kahvaltıda bir araya geldi. 

3600 ek gösterge beklentisine ilişkin konuşan Yıldırım, "Verilen söz mutlaka yerine gelecektir, hükümet adına konuşamam ama hükümet bu konuda söz vermiştir ve yerine getirilecektir" değerlendirmesinde bulundu.

İSTİFA TARTIŞMALARI
Binali Yıldırım, Meclis Başkanı'nın belediye başkanlığına aday olmasında hukuki açıdan herhangi bir sorun olmadığını da söyledi. Yıldırım istifa tartışmaları için ''Tartışma siyasi tartışmadır hukuki altyapısı yoktur. Çözüm yerini YSK'dır. Seçim hukuku YSK'nın işi olarak anayasada tarif edilmiş, anayasa bakımından diğer kanunlar bakımından hukuksuzluk varsa bunun mercii YSK'dır önüne konu geldiğinde karar verecektir. Siyaseten bu tartışma bizi yormaya yöneliktir, hukuka uymayacak hiçbir işin içinde olmam'' şeklinde konuştu.

''ÇIKTIĞIM YOLDAN GERİ DÖNMEM''
Binali Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

''Çıktığım yoldan geri dönmem. Bir işe karar vermeden önce sonuçların ne olacağını araştırırım verdiğim karardan vazgeçecek değilim. Belediye başkanları görevlerinden ayrılıyor mu? Meclis Başkanı'nın imkanı yok, icracı değil, bütçesi yok, ama belediye başkanın elinde her türlü imkan var. Bütün seçime girecekler görevlerini bıraksınlar. Meclis bu düzenlemeyi yapsın tartışmalar sona ersin. Madem eşitsizlikten bahsediyoruz o zaman herkes istifa etsin, milletvekili, bakan belediye başkanı, buyursun bütün adaylar bulundukları pozisyonları bıraksın. Yasal düzenlemeye gerek yok. Herkes ben ayrılıyorum diyecek sokağa inelim.''

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 10 Ocak 2019 13:20 Ula dolaylı demek benim kafama göre demektir . Aldığın maaşi helal helal yiyecekmisin yoksa cami mı yaptıracak...

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