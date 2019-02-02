Binali Yıldırım, Havacılık İşletmeleri Derneği üyeleriyle görüştü

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Kavacık seçim ofisinde Türkiye özel sektör havacılık işletmeleri derneği üyelerini kabul etti.
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