Binali Yıldırım Erzincanlılarla buluştu koltuk mesajı verdi

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) ile Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ERSİAD) düzenlediği yemek programında Erzincanlılarla bir araya geldi.

"Can Erzincan'ın evlatları olarak canıma can kattınız." sözleriyle konuşmasına başlayan Yıldırım, "Mutluluğumu katladınız. Varlığınızı bilmek, hissetmek bize her zaman huzur ve güven veriyor. Erzincan Refahiye Kayı köyünden çıkan 12 yaşındaki Binali, bugün Binali Yıldırım olduysa, bunu İstanbul'a borçludur, İstanbul sayesinde olmuştur." diye konuştu.

İstanbul'da okuduğunu, meslek sahibi olduğunu, yuva kurduğunu ve siyasete başladığını aktaran Yıldırım, yaptıklarını bu şehre borçlu olduğunu ifade etti.

Binali Yıldırım, İstanbulluların da umumi istek ve arzularını dikkate alarak, partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildiği hatırlatarak, şunları kaydetti:

BOŞ LAFLARLA KAYBEDECEK  BİR SANİYEMİZ BİLE YOK:"Sefere çıktık. Sefer bizden, zafer İstanbullu'dan ve Cenabı Mevlam'dan. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Biz sefere talibiz, zafer takdirdir. Onun için bir şey diyecek değiliz. Cumhur İttifakı olarak, bütün ilçe adaylarımızla, 39 ilçeyle gece gündüz çalışacağız. Boş işlerle, boş laflarla kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Bizi anlamak isteyen dönsün 16 yıla baksın, Anadolu topraklarına gitsin. Bölünmüş yollara, hızlı trenlere baksın. Hava yolunu nasıl halkın yolu yaptığımıza baksın. Bizi anlamak isteyenler Avrasya Tünelinden, Yavuz Sultan Selim Köprüsünden, Marmaraydan geçsin. Hızlı trenle Ankara'ya gitsin. Dünyanın en büyük havalimanının gidip, ziyaret etsin. Başka bir şeye gerek yoktur."

Türkiye'nin her köşesinde yolları böldüklerini, hayatları birleştirdiklerini belirten Yıldırım, "Yolları böldük, milleti birleştirdik ama bir şeyi asla yapmadık. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Ay yıldızlı bayrağımız altında tek millet, tek devlet, tek vatan olarak sonsuza kadar bu millet yürümeye devam edecek inşallah." dedi.

Yıldırım, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçildiğini anımsatarak, "Kendi elimizle başbakanlık koltuğunu teslim ettik. Bana koltuk meraklısı diyeceklerin hiç konuşmaya hakkı yok. Koltuk sevdalısı değilim, benim koltuğum ve makamım milletin gönlündedir. Milletin gönlüne girdiysek, gerisi teferruattır." şeklinde konuştu.

  • Güncel 02 Şubat 2019 10:34
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Binali Yıldırım Erzincanlılarla buluştu koltuk mesajı verdi videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro