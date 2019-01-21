Binali Yıldırım Erdoğan'ı ikna etti istifa edecek iddiası!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamaları gündem yarattı. Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikna edildiği ve Yıldırım'ın istifa edeceği konuşuluyor.

Binali Yıldırım'la ilgili istifa tartışmaları devam ediyor. Muhalefetin 'istifa' ısrarı sürerken, dün Binali Yıldırım tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekti.

MECLİS BAŞKANLIĞI GÖREVİMDEKİ SON İŞİM: Bahçelievler'de bir programa katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada "ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belki de bu olacak" dedi.

ANKARA KULİSLERİNDE KONUŞULAN İKİ İDDİA: Yıldırım'ın bu açıklamaları 'İstifa mı edecek?' sorularını yeniden gündeme getirirken, Ankara kulislerinde iki iddia konuşuluyor. Bir kesim bu sözlerin 'istifa edecek' anlamına geldiğini savunurken, diğer bir kesimde bu ifadelerin 'İstanbul seçimini kazanacağından emin' olarak yorumlanması gerektiğini ve Yıldırım'ın seçildikten sonra istifa edeceğini iddia ediyor.

YILDIRIM İSTİFA EDECEK: Aydınlık gazetesi yazarlarından İsmet Özçelik de bugünkü köşe yazısında 'istifa' iddialarına destek vererek "Binali Yıldırım istifa edecek" diye yazdı. Özçelik yazısında şu ifadelere yer verdi;

YILDIRIM ERDOĞAN'I İKNA ETTİ: Kulislere yansıyan bilgilere göre yeni gelişmeler var.Geçtiğimiz günlerde Binali Yıldırım Erdoğan’la görüştü. İstifa konusunda Erdoğan’ı ikna etti.