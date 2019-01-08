Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısının tabutuna omuz verdi

Pendik'te uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu (83) için cenaze namazı kılındı. Mutlu'nun cenazesi hastaneden alınarak, Kasımpaşa'daki Piyalepaşa Camisi'ne getirildi. Mutlu'nun yakınları burada taziyeleri kabul etti.

BİRÇOK İSİM KATILDI: Öğle vakti kılınan cenaze namazına, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, merhum Ali Mutlu'nun yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

RİZE'DE TOPRAĞA VERİLECEK: Cenaze, Mutlu'nun vasiyeti üzerine memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürülecek ve Çarşamba günü Güneysu Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Ulucami Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

  • Siyaset 08 Ocak 2019 16:53
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