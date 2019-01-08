Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısının tabutuna omuz verdi

Pendik'te uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu (83) için cenaze namazı kılındı. Mutlu'nun cenazesi hastaneden alınarak, Kasımpaşa'daki Piyalepaşa Camisi'ne getirildi. Mutlu'nun yakınları burada taziyeleri kabul etti.

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