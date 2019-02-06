Binali Yıldırım canlı yayında o projeyi açıkladı!

Binali Yıldırım, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Seçim çalışmalarına yönelik bilgi veren Yıldırım, 18 Şubat itibariyle partilerin resmen adaylarını göstereceğini, seçim kurulunun inceleyerek itirazları değerlendireceğini, 2 Mart günü kesin listelerin ilan edileceğini hatırlattı.
Yıldırım, "(Gebze-Halkalı banliyö hattı) Benim edindiğim bilgi, Mart ayının 10'undan itibaren yolculu seferlere başlayacak hale gelecek" ifadelerini kullandı.
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