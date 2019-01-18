Binali Yıldırım 'Çanakkale köprüsü daha erken bitecek'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çanakkale Köprüsü’nün planlandığı tarihten daha önce tamamlanacağını ve 18 Mart 2022’de ulaşıma açılacağını söyledi.

Binali Yıldırım, “Bu büyük bir müjde büyük bir haber. Çanakkalemiz için ülkemiz için” dedi.Çanakkale köprüsünün daha önce 2023'te açılacağı duyurulmuştu. Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle: 

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ DEDİLER AMA...Bakan olarak Çanakkale'ye geldiğimde 'Çanakkale Geçilmez' sözünü gördüğümde şunu düşündüm: Bu söz düşman için söylenmişti, şimdi niye geçilmiyor acaba? Doğru düzgün deniz taşımacılığı yok, yol deseniz hak getire, Çanakkale'den Bandırma'ya Kaz Dağları'na doğru düzgün yol yok. Yollar çok ama çok zayıf. Havaalanı var sefer yok. Ecdad 'Çanakkale Geçilmez" dediler ama Çanakkale denizden de karadan da havadan da geçilen bir yer olacak dedik ve çalışmalara başladık.

ERKEN AÇILACAK: 1915 Çanakkale Köprüsü 2018 Mart'ında temelini attık. 2022'de proje 18 Mart'ta bitecek müjdeyi veriyoruz.

  • Siyaset 18 Ocak 2019 13:28
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