  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun bilimle buluşturur
eposta yazdır zoom+ zoom-

Binali Yıldırım: Bu saldırılar kabul edilemez

Binali Yıldırım: Bu saldırılar kabul edilemez

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde konuştu. Türk medyasının dinamik ve özgür olduğunu söyleyen Yıldırım, bu konuda Türkiye'ye yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 11-01-2019 00:46 - Güncelleme: 11-01-2019 00:46

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, basın özgürlüğü konusunda Türkiye'ye yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Yıldırım bu konuda çifte standardın olduğunu ifade ederek demokrasi konusunda Türk basınının son derece dinamik ve özgür olduğunu kaydetti.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) tarafından bu yıl 9'uncusu verilen "İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde konuşan Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Basının 15 Temmuz'da güzel bir duruş sergilediğini ifade eden Yıldırım şöyle konuştu:

"15 Temmuz alçak darbe girişiminin defedilmesinde, şüphesiz Cumhurbaşkanımızın liderliği, o zaman sorumluluğunu taşıdığım 65. Hükümet, aziz milletimiz, ülkeye, bayrağa, ezana sahip çıkması ama onun yanı sıra medyanın, basının o gece çok güzel bir duruş sergilemesi, durumdan vazife çıkararak teröristlere, alçaklara karşı tek yürek, tek yumruk olması, alçak girişimin bastırılmasında da çok büyük katkı sağlamıştır.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN BAŞKAN ADAYIYIM"

'Önce millet, önce memleket' diyerek, bu yola çıktık. 31 Mart'ta seçim yapılacak. 31 Aralık 2018'in son dakikalarını Ümraniye'de bir itfaiye istasyonunda geçirdim. İstanbul'un her köşesinde, tam 122 noktada 4 bin personeliyle biz yatıyorken, ayakta duran itfaiyeci kardeşlerimiz, İstanbul'un can ve mal emniyetini koruyor. İtfaiyeciler kutsal bir görev yapıyorlar. Aynı şekilde zabıta ve sağlık ekiplerimiz, insanımıza hizmet eden, hayatını kolaylaştıran kim olursa olsun başımız gözümüz üstünde yeri var.

"YOLLARI BÖLDÜK GÖNÜLLERİ BİRLEŞTİRDİK"

Karşınızda 12 yılda Türkiye'yi, alt yapıda 39. sıradan, dünyadan 9.sıraya yükseltmiş birini görüyorsunuz. Hava yolunu halkın yolu yapan birini görüyorsunuz. Yolları bölen, gönülleri birleştiren birisini görüyorsunuz. Yolları bölen, milleti birleştiren birini görüyorsunuz ama söylediğimiz bir şey var. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bu kadar açık konuşuyoruz.

"ELEŞTİRİYE SAYGI DUYUYORUZ"

Gazetecilerin kendi mesleklerinin kurallarına uymasını çok önemsiyorum. Doğru haber, doğru yorumu getirir. Yanlış haberi düzeltmek zorunda kalmak, çok zor bir iştir. Bir yanlışı düzeltmek için 28 tane doğru iş yapmanız lazım. Eleştiri her zaman yapılır. Buna saygı duyarız. Çünkü basın milletin gözü, kulağıdır. Millet adına ülkeyi yönetenleri denetler. Bu bütün demokrasilerde olan bir şeydir. Demokrasinin, çok sesliliğin savunucusudur basın. Türkiye'de basının bu manada son derece dinamik ve özgür olduğun biliyorum. Basın özgürlüğü konusunda ülkemize yapılan saldırıları da doğrusu kabul etmek mümkün değildir. Burada bir çifte standardın olduğunu hep gördük. 

"TEKNOLOJİ HAYATIMIZI DEĞİŞTİRİYOR"

Eskiden gazeteler vardı. 24 saatte bir haberin değişmesi vardı. Sonra radyolar devreye girdi, televizyon geldi. Nihayet internet hayatımıza girdi. Gazetecilik mesleğine adını veren gazeteler işin öznesiyken, şimdi artık tali konuma düştü. Bu anlaşılabilir bir şey. Çünkü teknoloji hayatımızı değiştiriyor. Hemen her alanda, üretim ve tüketim değerlerimiz değişiyor.

"OKUYUCU YERİNE TAKİPÇİ VAR"

Gazetecilik mesleğine ismini koyan gazeteciler de iletişim platformu haline geldi. Okuyucu yerine, artık takipçi diye bir tabir çıktı. Eskiden gazete bayiliği iyi bir işti. 15 yıl önce 3 milyon gazete okunuyordu. Bugün de 3 milyon kişi gazete okuyor. Türkiye'de iletişimde büyük bir değişim yaşanıyor. Türkiye'nin internet geçmişi çok uzun değil. 1994'ten beri internet var. 2002 yılına geldiğimizde geniş bant internet diye bir şey yoktu. Sürekli aktif olan 10 milyon internet sayfamız var. Gazetelerden çok daha etkili ve dinamik bir mecradan bahsediyorum. Biz dünyadan farklı değiliz, dünya da bizden. İnternet, cep telefonları hayatımızın bir parçası oldu. Cep telefonlarını elimizden alsınlar, şaşırıp kalırız. Bazen, bizi ailemizden ayıran bir aygıta dönüştü."

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Binali Yıldırım: Bu saldırılar kabul edilemez haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro