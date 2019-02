Binali Yıldırım: Beni bilirsiniz, polemik yapmam işimi yaparım

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, hemşerileri ile buluştu. Erzincan Eğitim ve Kültür Vakfı (EKEV) ve Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği (ERSİAD) tarafından organize ettiği toplantıda Erzincan Milletvekilleri, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, işadamları ve Erzincanlılar katıldı.

''BU MÜBAREK ŞEHRE BORÇLUYUM''

Yemekte hemşehrilerine hitap eden Yıldırım, ‘’Can Erzincan, canıma can kattınız, mutluluğumu artırdınız. Varlığınızı bilmek bizlere huzur veriyor’’ diyerek başladı. Yıldırım, yerel seçimlere ilgili de önemli açıklamalar yaparak konuşmasına şöyle devam etti: İstanbul, Türkiye’nin özeti. Her vilayetten, Anadolu’nun her köşesinden gelen insanların yaşadığı bir şehir İstanbul. Hepimizin İstanbul’a gelmesinin bir hikayesi var. İstanbul’a yolculuk 60’lı yılların başında başladı ve hala da devam ediyor. Ben de ilkokuldan sonra geldim ve yarım asırdan fazla bir süredir İstanbul’dayım. 12 yaşında İstanbul’a ayak basan Binali, Binali Yıldırım olduysa İstanbul sayesindedir. Ne yaptıysak bu mübarek şehre borçluyum.”

''GEÇMİŞİMİZİN ARKASINDAYIZ''

25 yıldır İstanbul’un yerel iktidarında olduklarını ve tüm sorumluluğunu aldıklarını dile getiren Yıldırım, “Geçmişimizin artısıyla da eksisiyle de arkasındayız. Bizim geçmişimizde eser var, hizmet var. Biz sefere tabiyiz, zafer takdirdir. Gece gündüz çalışacağız. Beni bilirsiniz, polemik yapmam işimi yaparım. Beni polemiğe çekmek isteyenler boşa uğraşır. Benim boş vaktim yok. Bizler hizmet adamıyız. Beni anlamak isteyen hizmetlerimize baksın. Ben bu seçimde İstanbul konuşulsun, geleceği üzerine projeler tartışılsın, kimin İstanbul’a en iyisini verebileceğinin konuşulduğu bir süreç olmasını çok istedim. Ama diğer partiler aday çıkarmadı ve iki adayın yarıştığı bir durum ortaya çıktı. Bu durum ile neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz. Bu oyunları hep gördük. Bizim tek gayemiz millete hizmet götürmek. Biz bu tuzağa düşmeyeceği” diye konuştu.