Binali Yıldırım, Barış Manço müzesini ziyaret etti

"BARIŞ MANÇO HİÇ MERAK ETME ADAM OLDULAR": Yıldırım, "İşte bu gördüğümüz bu pırıl pırıl yavrularımız onun o insan sevgisi ile burada bu hatıraları canlı canlı yaşıyorlar. Adam olacak çocuk dediğin o çocuklar, Barış Manço hiç merak etme adam oldular ve Türkiyemizin geleceğine damgasını vurdular. Huzur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Barış Manço adı gibi hep barışı söylerdi, barışı anlatırdı, kardeşliği anlatırdı. Onu dinlerken insanlar huzur bulurdu. Sadece bir sanatçı değil, insan sevgisi iliklerine kadar işlemiş bir değerli insandı. Kendisini, hatıralarını saygıyla anıyoruz, mekanı cennet olsun. Lale hanım sağolsun bugün hastanede bir hastası olmasına rağmen ziyaretimizi öğrenince buraya kadar geldi, zahmet etti bizimle beraber oldu. Oğlu Batıkan aynı şekilde, Doğukan da yolda gelemedi. Malum İstanbul'un trafiği en önemli konulardan biri. İnşallah onlarda zamanı gelince çözümü bulunacak" şeklinde konuştu.