Bin liralık tespih çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

Olay, Davutdede Mahallesi’nde meydana geldi. Ankara yolu üzerinde bir petrol istasyonundaki markete giden 2 kişi üzerlerindeki bozuk paraları tümletmek istediklerini söyledi. Şahıslardan biri market çalışanını bozuk paralarla oyalarken diğeri, tanesi 500 lira değerinde olan 2 adet tespih çaldı. Kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını hesaba katmayan 2 hırsız daha sonra marketten ayrıldı.

Konuyla ilgili ihbarda bulunulması üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri marketteki güvenlik kameralarını inceledi. Söz konusu hırsızlık suçunu D.B. isimli şahsın işlediğini tespit eden ekipler, şahsın yakalanması için çalışmalara başladı. D.B. güven timleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. D.B. ilk işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.