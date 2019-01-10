Bin liradan aşağı emekli maaşı kalmayacak aradaki farkı hazine ödeyecek

2019 yılı emekli maaşları önümüzdeki hagta hesaplara yatmaya başlarken yeni bir düzenlemeyle 1000 TL'nin altında emekli aylığı kalmayacak.

Artık bin liranın altında emekli aylığı olmayacak. Hükümetin yeni düzenlemesiyle emekli aylıklarında taban, ek ödeme dahil bin lira olacak. Düzenleme Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. 2019 yılı zamlı emekli maaşları ise önümüzdeki haftadan itibaren yatıyor. SSK ve Bağkur emeklileri 400 liranın üzerinde fark alacaklar. İşte yeni düzenleme ve zamlı maaşlarla ilgili son bilgiler: Twitter

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Önce 1000 TL'lik yeni düzenleme hakkında bilgi verelim. Yasa tasarısı ile 5510 sayılı Kanun veya bu kanunla yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine göre maluluk ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Düşük maaşlı emeklinin ödemesi bin liraya tamamlanacak. Twitter

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FARKI HAZİNE VERECEK : 600 lira ile 999 lira arasında maaş alan yaklaşık 220 bin kişi, yeni düzenlemeden yararlanacak. Ek ödeme dahil maaşı 600 lira olan kişiye 400 lira da Hazine verecek ve böylece emekli aylığı bin lira olarak yatırılacak. Dul ve yetim maaşı alanların aldıkları maaşlarda da hisse oranında artış yaşanacak. Böylece yine toplam alınan maaş bin liranın altında kalmamış olacak. Twitter

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