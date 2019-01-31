Bin lira mevzusu Özlem Ada Şahin pazardan alışveriş yapıyormuş!

Futbolcu Arda Turan'la bir gece kulübünde yaşadığı kavga sonrası mahkemelik olan Berkay, önceki gün gerçekleşen duruşmada aylık gelirinin bin TL olduğunu söyleyince magazin gündeminin en çok konuşulan ismi oldu. Ünlü popçu, gelen tepkiler üzerine neden aylık bin TL kazandığını beyan ettiğini açıkladı. Eşi Özlem Ada Şahin ise konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya ilginç bir yanıt verdi.
Gelen eleştiriler üzerine Instagram hesabından bir açıklama yapan Berkay, "Gençler yardım kampanyası başlatmışsınız. İki çocuk bin TL ile geçim zor diyerek. Bunu neden söylediğim aşikar ortada. Anlaşılması gereken anlaşılıyor zaten sizde takılmayın. Ne kazandığımı yaşadığım hayat ve sahip olduklarım azıcıkta olsa belli eder." dedi.
Şarkıcı Berkay her ne kadar aylık kazancına dair verdiği rakamın gerçek olmadığını ve kinaye yaptığını söylese de takipçileri konuyla ilgili paylaşımlar yapmaktan geri durmadı.
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