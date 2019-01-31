Bin lira mevzusu Özlem Ada Şahin pazardan alışveriş yapıyormuş!

Özlem Ada Şahin, eşi Berkay'ın 'aylık gelirim bin TL' açıklamasını kendisine hatırlatan takipçisine çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Futbolcu Arda Turan'la bir gece kulübünde yaşadığı kavga sonrası mahkemelik olan Berkay, önceki gün gerçekleşen duruşmada aylık gelirinin bin TL olduğunu söyleyince magazin gündeminin en çok konuşulan ismi oldu. Ünlü popçu, gelen tepkiler üzerine neden aylık bin TL kazandığını beyan ettiğini açıkladı. Eşi Özlem Ada Şahin ise konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya ilginç bir yanıt verdi. Twitter

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Gelen eleştiriler üzerine Instagram hesabından bir açıklama yapan Berkay, "Gençler yardım kampanyası başlatmışsınız. İki çocuk bin TL ile geçim zor diyerek. Bunu neden söylediğim aşikar ortada. Anlaşılması gereken anlaşılıyor zaten sizde takılmayın. Ne kazandığımı yaşadığım hayat ve sahip olduklarım azıcıkta olsa belli eder." dedi.

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Ardından bir mesaj daha yayınlayan ünlü popçu, “Sanık koltuğunda yargılanan birinin böbürlenerek 300 bin Euro kazanıyorum demesinden rahatsız oldum ve ‘1000 TL kazanıyorum’ diyerek kinaye yaptım. Olay bundan ibaret. Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim." ifadelerini kullandı.

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