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Bin dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil

Bin dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil

ADANA'nın Pozantı ilçesindeki bir otel işletmecisi, devlet bankalarında bin dolar bozdurup dekontunu getirene, 3 günlük ücretsiz tatil imkanı sağlayacak.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 11:28 - Güncelleme: 13-08-2018 11:28

Adana'da bir otel işletmecisi, bin dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil imkanı sağlayacak. Toros Dağları'nda doğayla iç içe bulunan 200 yataklı oteli işleten Süreyya Kayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi zor durumda bırakmak isteyenlere karşı, herkesin üzerine düşen görevler bulunduğunu söyledi.

Döviz kurlarındaki hareketliliğin dış güçlerin oyunlarından kaynaklandığını ifade eden Kayar, bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dolarların bozdurulması yönündeki çağrısına destek vermek için işletme olarak kampanya başlattıklarını vurguladı.

Bu kapsamda bin dolar bozduranları, ücretsiz tatil olanağına kavuşturacaklarını aktaran Kayar, "Bu ayın sonuna kadar devlet bankalarında bin dolar bozdurup, dekontunu getirene, işletmemizde 3 günlük ücretsiz tatil imkanı sağlayacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu günlerden el birliğiyle çıkılabileceğini belirten Kayar, herkesin elini taşın altına koymasını istedi.

Kayar, kampanyadan yararlananların, tatillerini bir yıl içerisinde diledikleri zaman kullanabileceklerini kaydetti.

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