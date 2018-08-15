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BİM'den flaş iPhone kararı 17 Ağustos kampanyası iptal

BİM'den flaş iPhone kararı 17 Ağustos kampanyası iptal

BİM mağazaları 17 Ağustos 2018 için afişlerle reklamını yaptığı iPhone kampanyasını iptal etti.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 10:34 - Güncelleme: 15-08-2018 10:34

BİM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var" açıklaması sonrası iPhone kampanyasını rafa kaldırdı. 

Perakende zinciri, müşterilerin mağazada asılı bildiriyi görmesi üzerine ortaya çıkan durumu açıklayan şu yazıyı yayımladı:

"Sayın müşterilerimiz, 17.08.2018 tarihinde afişimizde bulunan telefon iPhone 6 ürünümüzün satışı durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

ABD malı elektronik markalar : -Apple, Microsoft, Intel, Dell, HP, Amazon, AMD, Bose, IBM, Nvidia, Sandisk, Seegate, Viewsonic, Western Digital, Qualcomm, Alienware, Beats By Dre, Fitbit, Gemini ve Jabra.

Boykotlanan ABD ürünleri hangisi? İşte sektöre göre ABD boykot listesi

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 15 Ağustos 2018 10:48 Ben bim i 3 yıldır boykot listeme almışım.

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