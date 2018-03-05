BİM İphone X kaç para 9 Mart indirimli yeni satış fiyatı

BİM 9 Mart cuma aktüel ürün listesinde bu hafta olay var. Türkiye'de satış fiyatı 6 bin 99 lira olan İPhone X BİM'de 9 Mart cuma günü 4 bin 999 liradan satışa sunulacak. 2 yıl garanti süresi olacak olan İPhone X BİM 9 Mart aktüel kataloğunda tam yüzde 18 indirimli, normal fiyatından 1.100 lira indirimli satılacak. BİM aktüel 9 mart indirimli ürünler kataloğu sosyal medyada da olay oldu. Binlerce kişi şimdiden 9 mart BİM indirimini bekliyor.

Türkiye'de 6 bin 99 TL'den başlayan modelin BİM'deki satış fiyatı ise 4 bin 999 TL. Başka bir deyişle BİM, iPhone X'i resmi satış fiyatının yaklaşık yüzde 18, yani 1.100 TL daha ucuza satmış olacak.

2 YIL GARANTİLİ OLACAK: Bir BİM mağazasına asılan afişle yapılan duyuruya göre BİM Aktüel satışları çerçevesinde 9 Mart'ta iPhone X satışa çıkacak. Ayrıca model, 2 yıl Apple Türkiye garantisine de sahip durumda.

BİM, daha önce yeni teknoloji ürünlerinin satışıyla adından bahsettirmeyi başarmıştı. Uygun fiyatlı iPhone şarj kablosu ve kulaklık ürünlerini satan BİM, PlayStation 4 satışıyla da dikkat çekmişti.

TAM YÜZDE 18 İNDİRİMLİ: iPhone X satışının en büyük farkı ise BİM'in ilk kez piyasaya çıkış tarihi yeni olan biri ürüne indirim yapması. Türkiye'de yaklaşık 3 ay önce satışa çıkan iPhone X'in fiyatının hızlı bir şekilde düşmesi tüm teknoloji perakendecilerini de olumsuz etkileyecek. Diğer satıcılarda şu anda 5 bin 500 TL civarına kadar düşen Apple'ın yeni modelinin BİM'in bu indirimi karşısında Türkiye'deki satış fiyatının daha da aşağı çekilebileceğini gösteriyor.

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