BİM aktüel 6 Temmuz kataloğu indirimli fırsat ürünleri güncel broşür

BİM 6 Temmuz aktüel kataloğu yine çok konuşuldu her hafta müşterisine birçok üründe büyük indirim fırsatları sunan BİM 6 Temmuz aktüel listesinde yine indirim yağmuru var. Keysmart Çamaşır Makinesi 899,00 lira fiyatıyla haftanın favorisi

BİM 6 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandığı günden beri çok konuşuldu ve araştırıldı. Her hafta cuma günü müşterilerine büyük indirim fırsatı sunan BİM, 6 Temmuz aktüel kataloğu ile yine sizi ve cüzdanınızı düşünüyor. Çocuklar özellikle bu hafta BİM 6 Temmuz kataloğunu yakından takip etti çünkü piyasa fiyatının çok altına Audi Lisanslı Akülü Araba 499,00 liraya satışta. Ayrıca Keysmart Çamaşır Makinesi 899,00 TL, 2’li Puf Banyo Paspas Seti 29,90 TL, Banyo Seti 99,90 TL olacak. Twitter

Facebook

Google Plus

1 10

Tüm evinizin ihtiyacını uygun fiyata karşılayacağınız BİM 6 Temmuz kataloğunda haftalardır özellikle hanımların beklediği banyo havlusu ve 3'lü banyo paspası raflarda olacak. BİM 6 Temmuz aktüel kataloğunda 2'li puf banyo paspas seti 30 lira, çok amaçlı 4'lü banyo rafı 90 lira, çamaşır selesi 10 lira. Twitter

Facebook

Google Plus

2 10

BİM 6 Temmuz aktüel kataloğunda ayrıca16 gb hafızalı Philips Xenium E168 Cep Telefonu 359,00 TL, Kadın-Erkek Mevsimlik Bornoz 29,90 TL, Kirli Çamaşır Sepeti 24,90 TL, Piccolo Mondi Minik Modelist 75,00 TL, Kirli Çamaşır Sepeti 24,90 TL, Yaz aylarının vazgeçilmezi Dijitsu VN14 Ayaklı Vantilatör 89,00 TL, Banyo Aksesuar Seti 6’lı 44,90 TL, Piccolo Mondi Sök Tak İş Makineleri 32,90 TL, Pilsan Basketbol Seti 13,90 TL, Farklı ayak numaralarına göreDunlop Spor Ayakkabı 39,90 TL olacak. Twitter

Facebook

Google Plus

3 10