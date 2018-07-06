BİM aktüel 6 Temmuz indirim kataloğu ürün incelemesi

BİM 6 Temmuz aktüel indirim kataloğu bu hafta yine dopdolu ve çok çeşitli. Günler öncesinden yayınlanan BİM 6 temmuz aktüel broşürü büyük ilgi gördü. Her cuma büyük BİM fırsatlarını bekleyenlere sürpriz ürünler 6 Temmuz kataloğunda. Özellikle anne babaların çocukları için beklediği akülü araba bu hafta BİM kataloğunda Audi Lisanslı Akülü Araba 499,00 TL, A sınıfı enerji teknolojisine sahip Keysmart Çamaşır Makinesi 899,00 TL, 2’li Puf Banyo Paspas Seti 29,90 TL, Banyo Seti 99,90 TL olacak.

Yüzlerce çeşit ürünün yer aldığı bu haftaki katalogda eminiz ki beğeneceğiniz birçok şeyi bulabileceksiniz. Ekonomik fiyatlarla kaliteli ürünleri bir araya getiren marketler zinciri sayesinde, bütçenize hiçbir zarar vermeden çok uygun bir biçimde alışveriş yapma fırsatına da erişiyorsunuz. Bim 6 Temmuz aktüel ürünler kataloğunun diğer sayfasını incelediğimizde ise tekstil ürünlerinin geniş yer kapladığını görüyoruz.