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BİM aktüel 6 Temmuz fırsat ürünleri kataloğu güncel indirim broşürü

BİM aktüel 6 Temmuz fırsat ürünleri kataloğu güncel indirim broşürü

BİM 6 Temmuz aktüel fırsat kataloğunda bu hafta neler var? Günler öncesinden elden ele dolaşan BİM 6 Temmuz borşüründe fırsat yağmuru var. Onlarca farklı ürün yine piyasanın çok altı fiyatına BİM marketlerde olacak. BİM 6 Temmuz kataloğunda haftanın en favori ürünü ise Audi Lisanslı Akülü Araba fiyatı ise 499,00 lira. Gelin BİM aktüel indirimli 6 Temmuz ürünlerini birlikte inceleyelim...

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Eklenme Tarihi: 01-07-2018 22:00 - Güncelleme: 01-07-2018 22:00

SDBİM 6 Temmuz aktüel indirim kataloğu günler öncesinden yayınlandı ve özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan BİM aktüel kataloğu 6 Temmuz cuma kataloğu yine dopdolu, birlikte indirimleri inceleyelim.

BİM 6 Temmuz aktüel indirim kataloğu bu hafta yine dopdolu ve çok çeşitli. Günler öncesinden yayınlanan BİM 6 temmuz aktüel broşürü büyük ilgi gördü. Her cuma büyük BİM fırsatlarını bekleyenlere sürpriz ürünler 6 Temmuz kataloğunda. Özellikle anne babaların çocukları için beklediği akülü araba bu hafta BİM kataloğunda Audi Lisanslı Akülü Araba 499,00 TL, A sınıfı enerji teknolojisine sahip Keysmart Çamaşır Makinesi 899,00 TL, 2’li Puf Banyo Paspas Seti 29,90 TL, Banyo Seti 99,90 TL olacak.

Tüm evinizin ihtiyacını uygun fiyata karşılayacağınız BİM 6 Temmuz kataloğunda haftalardır özellikle hanımların beklediği banyo havlusu ve 3'lü banyo paspası raflarda olacak. BİM 6 Temmuz aktüel kataloğunda 2'li puf banyo paspas seti 30 lira, çok amaçlı 4'lü banyo rafı 90 lira, çamaşır selesi 10 lira.

BİM 6 Temmuz aktüel kataloğunda ayrıca16 gb hafızalı Philips Xenium E168 Cep Telefonu 359,00 TL, Kadın-Erkek Mevsimlik Bornoz 29,90 TL, Kirli Çamaşır Sepeti 24,90 TL, Piccolo Mondi Minik Modelist 75,00 TL, Kirli Çamaşır Sepeti 24,90 TL, Yaz aylarının vazgeçilmezi Dijitsu VN14 Ayaklı Vantilatör 89,00 TL, Banyo Aksesuar Seti 6’lı 44,90 TL, Piccolo Mondi Sök Tak İş Makineleri 32,90 TL, Pilsan Basketbol Seti 13,90 TL, Farklı ayak numaralarına göreDunlop Spor Ayakkabı 39,90 TL olacak.

Yüzlerce çeşit ürünün yer aldığı bu haftaki katalogda eminiz ki beğeneceğiniz birçok şeyi bulabileceksiniz. Ekonomik fiyatlarla kaliteli ürünleri bir araya getiren marketler zinciri sayesinde, bütçenize hiçbir zarar vermeden çok uygun bir biçimde alışveriş yapma fırsatına da erişiyorsunuz. Bim 6 Temmuz aktüel ürünler kataloğunun diğer sayfasını incelediğimizde ise tekstil ürünlerinin geniş yer kapladığını görüyoruz.

BİM 6 Temmuz aktüel indirim kataloğu günler öncesinden yayınlandı ve özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan BİM aktüel kataloğu 6 Temmuz cuma kataloğu yine dopdolu, birlikte indirimleri inceleyelim.

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