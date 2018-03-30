BİM aktüel 30 Mart indirim kataloğu yeni ürünler broşürü

BİM marketlerinde bu cuma, 30 Mart yine büyük indirim var. BİM 30 Mart aktüel indiirmli ürünler kataloğuna göz atan binlerce kişi alışveriş listesini hazırladı bile. Ayakkabı, terlik ve çocuk oyuncaklarının ön planda olduğu 30 Mart BİM 30 mart aktüel kataloğuna birlikte göz atalım. Binlerce şubesi ile ucuz ve kaliteli alışverişin garantisi veren BİM marketler zincirinde bu hafta göze çarpan 30 Mart indirimlerinde neler var,işte BİM 30 Mart aktüel kataloğu...