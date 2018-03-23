BİM aktüel 23 Mart indirim kataloğu fırsat ürünleri

BİM 23 mart aktüel yeni kataloğu günler öncesinden internette yayıldı, BİM indirim günlerinde onlarca farklı üründe inanılmaz indirimler var. Hanımları, beyleri hatta çocukları daunutmayan BİM'lerde bu haftanın favori ürünü. elektronik ürünler. Ücretsiz montaj hizmeti ile müşterilere sunulan, 3 yıl garantili, dahili uydu alıcılı, kredi kartı sayesinde 6 taksit imkanı ile sahip olabileceğiniz JVC 109 cm FullHD Smart Led TV 1499 TL. Fantom Elektrikli Süpürge 189 TL. Boy Aynası 39,90 TL.

BİM 23 mart aktüel yeni kataloğu günler öncesinden internette yayıldı, BİM indirim günlerinde onlarca farklı üründe inanılmaz indirimler var. Hanımları, beyleri hatta çocukları daunutmayan BİM'lerde bu haftanın favori ürünü. elektronik ürünler. Ücretsiz montaj hizmeti ile müşterilere sunulan, 3 yıl garantili, dahili uydu alıcılı, kredi kartı sayesinde 6 taksit imkanı ile sahip olabileceğiniz JVC 109 cm FullHD Smart Led TV 1499 TL. Fantom Elektrikli Süpürge 189 TL. Boy Aynası 39,90 TL.

Farklı renk ve desenlerde Dertsiz Masa Örtüsü 12,50 TL. 23 Mart Bim aktüel kataloğunda dekoratif ürünler de yer alıyor. Ferforje Askı Avize 34,90 TL. Hem enerji tasarrufu sağlayan hem de estetik görüntüsü ile muhteşem bir aksesuar olan, yüksek aydınlatma gücüne sahip Dekoratif Led Ampul 12,95 TL. Çocukların koordinasyon problemini çözmek ve görme yeteneklerini geliştirmek amacı ile kullanabileceğiniz muhteşem bir ürün olan Büyük Koordinasyon Oyunu 28,90 TL.