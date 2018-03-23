  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

BİM aktüel 23 Mart indirim kataloğu fırsat ürünleri

BİM aktüel 23 Mart indirim kataloğu fırsat ürünleri

BİM 23 mart aktüel kataloğu yine dopdolu onlarca farklı ürünle yine indirimin bir numarası. BİM 23 Mart kataloğunda bugün hangi ürünlerde indirim var. Günler öncesinden sosyal medyada hızla yayılan BİM 23 Mart aktüel kataloğuna göz atan beyler ve hanımlar çoktan alışveriş listesine alacakları indirimli ürünleri yazdı bile.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-03-2018 12:25 - Güncelleme: 23-03-2018 12:00

BİM 23 mart aktüel yeni kataloğu günler öncesinden internette yayıldı, BİM indirim günlerinde onlarca farklı üründe inanılmaz indirimler var. Hanımları, beyleri hatta çocukları daunutmayan BİM'lerde bu haftanın favori ürünü. elektronik ürünler. Ücretsiz montaj hizmeti ile müşterilere sunulan, 3 yıl garantili, dahili uydu alıcılı, kredi kartı sayesinde 6 taksit imkanı ile sahip olabileceğiniz JVC 109 cm FullHD Smart Led TV 1499 TL. Fantom Elektrikli Süpürge 189 TL. Boy Aynası 39,90 TL.

BİM 23 mart aktüel yeni kataloğu günler öncesinden internette yayıldı, BİM indirim günlerinde onlarca farklı üründe inanılmaz indirimler var. Hanımları, beyleri hatta çocukları daunutmayan BİM'lerde bu haftanın favori ürünü. elektronik ürünler. Ücretsiz montaj hizmeti ile müşterilere sunulan, 3 yıl garantili, dahili uydu alıcılı, kredi kartı sayesinde 6 taksit imkanı ile sahip olabileceğiniz JVC 109 cm FullHD Smart Led TV 1499 TL. Fantom Elektrikli Süpürge 189 TL. Boy Aynası 39,90 TL.

Farklı renk ve desenlerde Dertsiz Masa Örtüsü 12,50 TL. 23 Mart Bim aktüel kataloğunda dekoratif ürünler de yer alıyor. Ferforje Askı Avize 34,90 TL. Hem enerji tasarrufu sağlayan hem de estetik görüntüsü ile muhteşem bir aksesuar olan, yüksek aydınlatma gücüne sahip Dekoratif Led Ampul 12,95 TL. Çocukların koordinasyon problemini çözmek ve görme yeteneklerini geliştirmek amacı ile kullanabileceğiniz muhteşem bir ürün olan Büyük Koordinasyon Oyunu 28,90 TL.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN BİM aktüel 23 Mart indirim kataloğu fırsat ürünleri haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro