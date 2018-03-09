BİM 9 Mart fırsat köşesi ürünleri yeni aktüel indirim listesi

BİM 9 Mart fırsat köşesinde bu hafta yok yok. BİM aktüel kataloğu günler öncesinden sosyal medyaya yayıldı. Bugün onlarca ürünü ucuza almak isteyenler sabah erkenden en yakın BİM marketin yolunu tutacak.

BİM 9 Mart fırsat köşesinde bu hafta yine yok yok. BİM aktüel kataloğu günler öncesinden sosyal medyaya yayıldı. Bugün onlarca ürünü ucuza almak isteyenler sabah erkenden en yakın BİM marketin yolunu tutacak. Ekonomik ve güvenilir alışveriş isteyenlerin ilk durağı olan BİM 9 Mart aktüel ürün listesi yine dopdolu. Kadınların alışverişte ilk durağı olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta anne-bebek ürünlerinde büyük indiirm var. Twitter

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Zengin ve kaliteli ürün yelpazesi ile yanıbaşınızda olan binlerce BİM şubesine 9 Mart cuma günü erken giden kazanır. BİM 9 Mart indirim kataloğunda bu hafta Plastik Makarna ve Pirinç Süzgeci 2,95 TL, Muhteşem kampanyalı bir ürün Ankastre Ocak- Davlumbaz-Ankastre Fırın 675,00 TL olacak. Twitter

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BİM'de bu hafta aktüel kataloğda göze çarpanlar arasında Bebek Nevresim Takımı 24,95 TL, Empirme Bebek Battaniyesi 11,95 TL, Bebek Puf Yelek 12,50 TL, Bebek Pike 11,90 TL, Bebek Body 2'li Lisanslı 9,90 TL, Bebek Yelek 2'li Lisanslı 12,50 TL, Twitter

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