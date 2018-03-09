BİM 9 Mart fırsat köşesi ürünleri yeni aktüel indirim listesi

BİM 9 Mart fırsat köşesinde bu hafta yok yok. BİM aktüel kataloğu günler öncesinden sosyal medyaya yayıldı. Bugün onlarca ürünü ucuza almak isteyenler sabah erkenden en yakın BİM marketin yolunu tutacak.

BİM 9 Mart fırsat köşesi ürünleri yeni aktüel indirim listesi

BİM 9 Mart fırsat köşesinde bu hafta yine yok yok. BİM aktüel kataloğu günler öncesinden sosyal medyaya yayıldı. Bugün onlarca ürünü ucuza almak isteyenler sabah erkenden en yakın BİM marketin yolunu tutacak. Ekonomik ve güvenilir alışveriş isteyenlerin ilk durağı olan BİM 9 Mart aktüel ürün listesi yine dopdolu. Kadınların alışverişte ilk durağı olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta anne-bebek ürünlerinde büyük indiirm var.

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BİM 9 Mart fırsat köşesi ürünleri yeni aktüel indirim listesi

Zengin ve kaliteli ürün yelpazesi ile yanıbaşınızda olan binlerce BİM şubesine 9 Mart cuma günü erken giden kazanır. BİM 9 Mart indirim kataloğunda bu hafta Plastik Makarna ve Pirinç Süzgeci 2,95 TL, Muhteşem kampanyalı bir ürün Ankastre Ocak- Davlumbaz-Ankastre Fırın 675,00 TL olacak.

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BİM 9 Mart fırsat köşesi ürünleri yeni aktüel indirim listesi

BİM'de bu hafta aktüel kataloğda göze çarpanlar arasında Bebek Nevresim Takımı 24,95 TL, Empirme Bebek Battaniyesi 11,95 TL, Bebek Puf Yelek 12,50 TL, Bebek Pike 11,90 TL, Bebek Body 2'li Lisanslı 9,90 TL, Bebek Yelek 2'li Lisanslı 12,50 TL,

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BİM 9 Mart fırsat köşesi ürünleri yeni aktüel indirim listesi

Bebek sahibi olan bayanlar, bebeğiniz için aradığınız her şeyi BİM marketlerde bulabileceksiniz. 9 Mart 2018 tarihinde satışa sunulacak bebek ürünleri arasında Bebek Nevresim Takımı 24,95 TL, Empirme Bebek Battaniyesi 11,95 TL, Bebek Puf Yelek 12,50 TL, Bebek Pike 11,90 TL, Bebek Body 2'li Lisanslı 9,90 TL, Bebek Yelek 2'li Lisanslı 12,50 TL, Biberon Set 13,90 TL, Bebek Güvenlik Seti Ürünleri 3,90 TL, Bebek Alt Açma Seti 10,95 TL, 5 Parça Zıbın Seti 12,95 TL, Bebek Bakım Çantası 12,50 TL'den alıcısını bekleyecek.

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