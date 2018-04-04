BİM 6 Nisan kataloğ aktüel ürünler indirim listesi-yeni

BİM aktüel 6 Nisan broşüründe yine gelenek bozulmadı. BİM 6 Nisan indirim yağmuru başlıyor. İndirimli ürünlerin yayınlandığı BİM 6 Nisan kataloğuna birlikte göz atalım, neler varmış inceleyelim...

BİM aktüel 6 Nisan kataloğunda hanımların yanı sıra beyler ve çocuklar da unutulmamış. BİM 6 Nisan göze çarpanlar arasında kahve makinesi, yazın modası taytlar, tencere seti, çocuklar için mont, beyler için iç çamaşırı evinizin ihtiyacı saklama kabları ve hanımların güzelliğine güzellik katacak ürünler var.

BİM ÇOCUKLARI DA UNUTMADI: Baharın gelmesiyle çocuk bisikleti almayı planlayan takipçileri sevindirecek olan 16” jant bisiklet 175TL fiyatı ile kampanya aktüelde, haftanın ilk sayfa ürünü olarak Cuma günü satışa sunulacak. BİM Aktüel 6 Nisan kampanya da yine çocukları sevindirecek olan oyuncak çeşitlerinin bulunduğunu görüyoruz.