BİM 6 Nisan indirimleri aktüel listede neler var?

BİM 6 Nisan cuma indirim günü başladı. Sababın erken saatlerinde BİM marketlere gidecekleri büyük indirim bekliyor. BİM 6 Nisan göze çarpanlar arasında kahve makinesi, yazın modası taytlar, tencere seti, çocuklar için mont, beyler için iç çamaşırı evinizin ihtiyacı saklama kabları ve hanımların güzelliğine güzellik katacak ürünler var.

BİM ÇOCUKLARI DA UNUTMADI: Baharın gelmesiyle çocuk bisikleti almayı planlayan takipçileri sevindirecek olan 16” jant bisiklet 175TL fiyatı ile kampanya aktüelde, haftanın ilk sayfa ürünü olarak Cuma günü satışa sunulacak. BİM Aktüel 6 Nisan kampanya da yine çocukları sevindirecek olan oyuncak çeşitlerinin bulunduğunu görüyoruz.