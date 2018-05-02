BİM 4 Mayıs aktüel broşürü indirim yeni listesi fırsatları

BİM 4 Mayıs aktüel kataloğu güncel yeni ürünlerle dolu. Bu cuma yani 4 Mayıs'ta BİM çok konuşulacak indirim fırsatları ile kapılarını açıyor. Binlerce şubesi ile 81 ilimizde şubesi bulunan BİM 4 Mayıs aktüel kataloğu bu hafta 4 sayfadan oluşuyor. BİM 4 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan yıldız ürün ise Arçelik 8 kiloluk bulaşık makinesi A+++ SADECE 900 lira ve taksit imkanıyla satışa sunulacak.
BİM 4 Mayıs aktüel ürünler kataloğu bu haftada olay yaratacak, onlarca farklı ürün bu hafta da BİM 4 Mayıs kataloğunda yerini almış görünüyor. BİM 4 Maysı aktüel kataloğu bu hafta 4 sayfadan oluşuyor. Fön aparatı bulunan Blue Hause Saç Kurutma Makinesi 45,00 TL, Tüm kullanımlar için başlıklı Fakir Blender Robot Set 129,90 TL
BİM 4 Mayıs aktüel ürünler listesi fırsatlar bu kadarla sınırlı değil. Haftaboyunca onlarca ürünün büyük indirimle satılacağı BİM 4 Mayıs altüel kataloğunda Zil sesi uyarılı Luxell Mini Fırın Turbo 40lt 145,00 TL, 1 saat kullanım süresi sunan Philips Saç Sakal Kesme Makinesi 89,90 TL,, Paslanmaz çelik iç gövdeli Altus Çay Makinesi 109,90 TL, olacak.
Farklı numaralarda Şık Bayan Terlik 12,90 TL, Yazlık Bayan Terlik 14,90 TL, Yatak Örtüsü Çift Kişilik 99,90 TL, Halı 89,90 TL, Lüx 2’li Banyo Seti 34,90 TL, Taşlı Metal Havluluk 19,90 TL, 48 Parça Porselen Yemek Takımı 199,90 TL
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