BİM 4 Mayıs aktüel broşürü indirim yeni listesi fırsatları

BİM 4 Mayıs aktüel kataloğu güncel yeni ürünlerle dolu. Bu cuma yani 4 Mayıs'ta BİM çok konuşulacak indirim fırsatları ile kapılarını açıyor. Binlerce şubesi ile 81 ilimizde şubesi bulunan BİM 4 Mayıs aktüel kataloğu bu hafta 4 sayfadan oluşuyor. BİM 4 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan yıldız ürün ise Arçelik 8 kiloluk bulaşık makinesi A+++ SADECE 900 lira ve taksit imkanıyla satışa sunulacak.