BİM 30 Ocak indirimli ürünler yeni katalog

BİM 30 Ocak indirimli ürünler yeni aktüel katalog açıklandı. BİM'de yarın büyük indirim var. 30 Ocak BİM indirimlerinde en çok göze dikkat çeken ürünler arasında bu hafta çamaşır deterjanları ve yumuşatıcılar var. Bulut konsantre yumuşatıcı sadece 7.5 lira, miss bulaşık deterjanı 7.4 lira ve OMO 8 kilo çamaşır deterjanı 35 lira.

Yeni haftasında indirimlerini sürdüren BİM aktüel, kaliteli ürünleri ve her kategoride birden fazla çeşidi ile yaptığı indirimler ile tüketicilerinin cebini düşünmeye devam ediyor. Binlerce mağazası ile neredeyse komşunuz kadar yanı başınızda olan BİM marketlerinde bu hafta stoklarla sınırlı aktüel kataloğunda çok fazla çeşitte ürünlere kaçırmadan sahip olun.