BİM 30 Mart aktüel indirim kataloğu-stok durumu nasıl?

BİM aktüel 30 Mart indirimli ürünlerin olduğu broşürler günler öncesinden BİM marketler müdavinlerinin eline geçti bile. Her cuma büyük indirim gününün olduğu BİM marketlerde bu cuma, 30 Mart'ta yine büyük ürün var. Onlarca farklı ürünü en uygun fiyatla alma garantisi sunan BİM'lerde haftanın göze çarpan ürünleri arasında Stor perde, Fakir buharlı ütü, çelik burunlu iş ayakkabısı, çift akülü matkap, masa lambası ve lisanslı çocuk oyuncakları var.

BİM marketlerinde bu cuma, 30 Mart yine büyük indirim var. BİM 30 Mart aktüel indiirmli ürünler kataloğuna göz atan binlerce kişi alışveriş listesini hazırladı bile. Ayakkabı, terlik ve çocuk oyuncaklarının ön planda olduğu 30 Mart BİM 30 mart aktüel kataloğuna birlikte göz atalım.

Fakir markasına ait Fakir Avanti Buharlı Ütü 119,90 liradan satışa sunulurken ürün 6 taksitle de satılmaktadır. 2800 Watt güce sahip olan ürün seramik tabana sahiptir. Şok buhar oranı 150 g olan ütü bu hafta BİM marketlerde satışa sunulmaktadır.

Ütü özelliklerine baktığımızda ürünün otomatik kapanma, dikey buhar çıkışı, 480 ml su tankı, kendi kendini temizleme fonksiyonu ve su damlatmama özelliği olduğunu görmekteyiz.

Led ışık özelliğine sahip 18+1 tork ayarı olan, Li-on aküye sahip 28 Nm fonksiyonu barındıran Çift Akülü Matkap 139,90 liradan satışa sunulurken ürün kredi kartına 6 taksitle de satılmaktadır. Ürünün yanında plastik taşıma çantası da bulunmaktadır.

140×200 polyester stor ölçülerine sahip ürün 140×200 tül stor viskon devore çift mekanizmalıdır. Çift Mekanizmalı Store Perde 30.03.2018 tarihi itibari ile BİM marketlerde 79,90 liradan satışa sunulmakta olup ürün markasının katalog içerisinde belirtilmediğini görüyoruz.