BİM 27 Nisan aktüel ürünleri indirimli fırsatlar köşesi neler var?

BİM 27 Nisan aktüel kataloğu bu hafta da büyük ilgi gördü. Onlarca ürünü en ucuz fiyat garantisi ile müşterilerine sunan BİM 27 nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler kaç para birlikte inceleyelim.

BİM 27 Nisan aktüel indirim kataloğunu inceleyenler yine şaştı kaldı. Her cuma büyük indirim yapan BİM marketlere 27 Nisan cuma günü erken giden kazanacak. Günler öncesinden sosyal medyada dolanan BİM 27 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürün kaç para olmuş birlikte inceleyelim. Öncelikle BİM marletlerde günlerdir müşteriler tarafından sabırsızlık beklenen haftanın yıldız ürünleri var. BİM 27 Nisan aktüel kataloğunda 09 cm Televizyon 1.499,00 TL, Leke tutmaz Koltuk Örtüsü Takımı 109,90 TL, Farklı renklerde 2’li Tabure 75,00 TL, Çok kullanışlı Aynalı Takı Dolabı 109,00 TL'den raflardaki yerini aldı. Twitter

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BİM 27 Nisan aktüel indiirmdeki fırsatlar tabi ki bu kadar değil. Gıdadan giyime, kozmetikten küçük ev eşyalarına kadar onlarca ürün bu hafta BİM 27 nisan kataloğunda düşünülmüş. Nano Teknoloji Halı 65,00 TL, Desenli Katlanır Masa 45,00 TL, Plastik 3 Çekmeceli Kutu 12,50 TL, Askılı Dolap İçi Nem Alıcı 5,90 TL, Gaz emniyeti olan Cam Set Üstü Ocak 275,00 TL, El Mikseri Güzzy 64,90 TL, Derin Tencere 34,90 TL, Tava Seti 2’li 39,90 TL, Porselen Demlik Emaye Çaydanlık 39,90 TL, Neşeli Zıplayan Toplar 4,90 TL, Kulplu Porselen Kupa 5,90 TL Twitter

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BİM 27 Nisan aktüel kataloğunda özellikle hanımların haftalardır beklediği ürünler var. Chef’s sahan seti 59,90 TL, Avşar porselen demlikli emaye çaydanlık 39,90 TL, LAV cam kase seti 7,50 TL, LAV cam kapaklı ayaksız servis tabağı 22,90 TL, Porselen kupa 5,90 TL, Porselen dekorlu çerezlik 19,90 TL, Kapaklı kare kase seti 13,90 TL fiyatı ile haftanın kampanyalı ürünleri arasında yer alıyor. Twitter

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