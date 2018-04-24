BİM 27 Nisan aktüel kataloğu indirimli ürünler yeni listesi

En çok tercih edilen marketlerin başında gelen BİM 27 Nisan aktüel kataloğu günler öncesinde yayınlandı. Ucuz ve kaliteli alışveriş için listeler çoktan hazırlandı bile. Evnizim tüm ihtiyaçlarını sizin yerinize düşünen BİM 27 Nisan aktüel kataloğu bu haftada dopdolu. Haftanın öne çıkan ürünleri arasında bu hafta 109 cm Televizyon 1.499,00 TL, Leke tutmaz Koltuk Örtüsü Takımı 109,90 TL, Farklı renklerde 2’li Tabure 75,00 TL, Çok kullanışlı Aynalı Takı Dolabı 109,00 TL,
BİM 27 Nisan aktüel kataloğunda indirimli satışa sunulan ürünler arasında bu hafta; Nano Teknoloji Halı 65,00 TL, Desenli Katlanır Masa 45,00 TL, Plastik 3 Çekmeceli Kutu 12,50 TL, Askılı Dolap İçi Nem Alıcı 5,90 TL, Gaz emniyeti olan Cam Set Üstü Ocak 275,00 TL, El Mikseri Güzzy 64,90 TL, Derin Tencere 34,90 TL, Tava Seti 2’li 39,90 TL, Porselen Demlik Emaye Çaydanlık 39,90 TL, Neşeli Zıplayan Toplar 4,90 TL, Kulplu Porselen Kupa 5,90 TL
BİM 27 Nisan aktüel indirim listesi yine büyük ilgi gördü. BİM aktüel kataloğu bu haftada sepetinizi kaliteli ürünlerler ucuza dolduracak. Evinizim tüm ihtiyaçlarını karşılayacağınız BİM 27 Nisan kataloğunda neler var birlikte göz atalım.
BİM 27 Nisan aktüel indirim listesi yine büyük ilgi gördü. BİM aktüel kataloğu bu haftada sepetinizi kaliteli ürünlerler ucuza dolduracak. Evinizim tüm ihtiyaçlarını karşılayacağınız BİM 27 Nisan kataloğunda neler var birlikte göz atalım.
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