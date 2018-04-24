BİM 27 Nisan aktüel kataloğu indirimli ürünler yeni listesi

En çok tercih edilen marketlerin başında gelen BİM 27 Nisan aktüel kataloğu günler öncesinde yayınlandı. Ucuz ve kaliteli alışveriş için listeler çoktan hazırlandı bile. Evnizim tüm ihtiyaçlarını sizin yerinize düşünen BİM 27 Nisan aktüel kataloğu bu haftada dopdolu. Haftanın öne çıkan ürünleri arasında bu hafta 109 cm Televizyon 1.499,00 TL, Leke tutmaz Koltuk Örtüsü Takımı 109,90 TL, Farklı renklerde 2’li Tabure 75,00 TL, Çok kullanışlı Aynalı Takı Dolabı 109,00 TL,