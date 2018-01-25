BİM 26 OCAK indirim kataloğu-yeni ürünler

BİM 26 Ocak indirimli ürünler aktüel katalog yayınlandı. Yarın yüzlerce şubesi bulunan BİM'de büyük indirim var.BİM 26 Ocak haftanın indirimli ürünler listesi internethaber'de.

Yeni haftasında indirimlerini sürdüren BİMaktüel, kaliteli ürünleri ve her kategoride birden fazla çeşidi ile yaptığı indirimler ile tüketicilerinin cebini düşünmeye devam ediyor. Binlerce mağazası ile neredeyse komşunuz kadar yanı başınızda olanBİM marketlerinde bu hafta stoklarla sınırlı aktüel kataloğunda çok fazla çeşitte ürünlere kaçırmadan sahip olun.

26 Ocak 2018 Bim aktüel ürünler kataloğunda bulunan tüm fırsat ürünleri renk ve sayı yönünden belirli adetlerde marketlere dağıtılacağından kampanya günü sabah ilk saatlerde tükenebilmektedir..

Bim marketleri 26 Ocak günü için yüzlerce fırsatın bulunduğu aktüel ürün kataloglarını yayınladı. Cazip fiyatlı kaliteli ürünleri müşterilere ulaştırma felsefesinden vazgeçmeyen firma, ekonomik alışveriş yapmak isteyenlerin düşük bütçe ile daha fazla alışveriş yapabilmesini sağladığı için sıklıkla tercih ediliyor.