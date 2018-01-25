  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

BİM 26 OCAK indirim kataloğu-yeni ürünler

BİM 26 OCAK indirim kataloğu-yeni ürünler

BİM 26 Ocak indirimli ürünler aktürl kataloğu yayınladı. Yarın yani 26 Ocak cuma günü BİM'de büyük nidirim var. BİM 26 Ocak haftanın indirimli ürünleri aktüel kataloğa göre giyimden, aksesuara, küçük ev eşyalarından gıdaya kadar birçok üründe indirim var. Gelin haftamım indiirmli ürünleri BİM 26 Ocak indirimli ürünlerine bakalım.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-01-2018 12:30 - Güncelleme: 25-01-2018 12:30

BİM 26 Ocak indirimli ürünler aktüel katalog yayınlandı. Yarın yüzlerce şubesi bulunan BİM'de büyük indirim var.BİM 26 Ocak haftanın indirimli  ürünler listesi internethaber'de.

Yeni haftasında indirimlerini sürdüren BİMaktüel, kaliteli ürünleri ve her kategoride birden fazla çeşidi ile yaptığı indirimler ile tüketicilerinin cebini düşünmeye devam ediyor. Binlerce mağazası ile neredeyse komşunuz kadar yanı başınızda olanBİM marketlerinde bu hafta stoklarla sınırlı aktüel kataloğunda çok fazla çeşitte ürünlere kaçırmadan sahip olun.

26 Ocak 2018 Bim aktüel ürünler kataloğunda bulunan tüm fırsat ürünleri renk ve sayı yönünden belirli adetlerde marketlere dağıtılacağından kampanya günü sabah ilk saatlerde tükenebilmektedir..

Bim marketleri 26 Ocak günü için yüzlerce fırsatın bulunduğu aktüel ürün kataloglarını yayınladı. Cazip fiyatlı kaliteli ürünleri müşterilere ulaştırma felsefesinden vazgeçmeyen firma, ekonomik alışveriş yapmak isteyenlerin düşük bütçe ile daha fazla alışveriş yapabilmesini sağladığı için sıklıkla tercih ediliyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN BİM 26 OCAK indirim kataloğu-yeni ürünler haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat