BİM 23 Mart aktüel indirim listesi sınırlı stok ürünleri

BİM 23 Mart aktüel ürünleri listesi hazır, bu cuma BİM'lerde yine büyük indirim var. Onlarca yeni üründe büyük indirim yapan BİM 23 Mart aktüel katalığuna birlikte göz atalım.

BİM 23 Mart aktüel ürünleri listesi hazır, bu cuma BİM'lerde yine büyük indirim var. Onlarca yeni üründe büyük indirim yapan BİM 23 Mart aktüel kataloğuna birlikte göz atalım. Evinizin her ihtiyacını en uygun fiyat garantisi ile alabileceğiniz BİM marketlerde bu cuma indirim yağmuru var. BİM 23 Mart aktüel kataloğunda göze çarpan ürünler arasında bu hafta Full HD LED TV var fiyatı ise 1499 lira. Twitter

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Günler öncesinden sosyal medyada hızla yayılan BİM 23 Mart aktüel kataloğuna göz atan beyler ve hanımlar çoktan alışveriş listesine alacakları indirimli ürünleri yazdı bile. BİM müşterilerine kampanyalı ve indirimli olarak fiyatlarla ürünlerini sunmaya devam ediyor. Papatya Püskürtücü 2.95 TL olurken, yapay çiçek modelleri sadece 4.75 TL farklı renk seçenekleri ile satışa sunulacak olan Lale Saksı ise 6.95 TL. Metal büyük çok amaçlı kovalar 17.90 TL, Metal patates soğan kovası 19.90 TL ve Aşılı Gül 9.90 TL'den satışa çıkarılacak. Twitter

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Ayrıca ev hanımlarınının vazgeçilmezi ve temizlik perfomansıyla ün kazanan fantom elektrikli süpürge ise 189 TL, boy aynası 39.90 TL farklı renk seçenekleri ve desenlerle satışa sunulan Masa örtüsü 12.50 TL olarak belirtiliypr. Dekoratif ürünler arasında kendine yer bulan Ferforje askı avize 34.90 TL'den satışa sunulacak Dekoratif ve görünümü açısında ev içerisinde kendini gösterecek nitelikte Dekoratif Led Ampul ise 12,95 TL olarak cuma gününden itibaren BİM marketlerinde alıcılarını bekliyor olacak. Twitter

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